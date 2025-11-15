بنك القاهرة عمان
وزير النقل يترأس اجتماع مجلس ادارة مؤسسة الخط الحجازي الاردني داخل عربة تاريخية

17 ثانية ago
وطنا اليوم _

ترأس وزير النقل الدكتور نضال القطامين مجلس ادارة مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الاردني الذي اجتمع داخل احدى العربات التاريخية المخصصة للركاب (المقصورة)، حيث جرى بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بخطط التطوير والتحديث، ومناقشة اليات تفعيل المشاريع المستقبلية بما يتناسب مع رؤية المؤسسة.

وقام الوزير القطامين، بجولة ميدانية داخل مرافق مؤسسة الخط الحجازي واطلع على المشاريع المستقبلية، ومتابعة اعمال اعادة التأهيل والصيانة للقاطرات والعربات، الى جانب الوقوف على اخر تطورات اعمال المتحف الخاص بالمؤسسة.

واكد الوزير اهمية المحافظة على هذا الارث التاريخي العريق الذي يمثل جزءا اصيلا من هوية النقل في الاردن، مشددا على ضرورة تطوير البنية التحتية للمؤسسة ورفدها بكفاءات مدربة بما يضمن استدامة عملها وتعزيز دورها السياحي والتراثي.

وقال الوزير ان وجودنا اليوم في هذا المتحف التاريخي المفتوح يعكس اصالة الماضي ويجسد مسيرة التطور في قطاع النقل، وهو من اهم المعالم التي تربط الاجيال بتاريخ الوطن.

ومن جانبه، اوضح مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الاردني زاهي خليل ان المؤسسة تعمل حاليا على تطوير واعادة تأهيل المحطات المنتشرة من شمال المملكة الى جنوبها، مضيفا ان هناك خططا مستقبلية طموحة ستنفذ وفق برنامج زمني محدد.

وتأتي هذه الزيارة في اطار حرص وزارة النقل على دعم المؤسسات الوطنية ذات الطابع التاريخي، وتعزيز الجهود المبذولة للحفاظ على الموروث الثقافي والتاريخي للنقل في المملكة.


