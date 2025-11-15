العلمية الملكية وصناعة الأردن تبحثان تعزيز التعاون لدعم الصناعات الغذائية

وطنا اليوم _

بحث نائب رئيس الجمعية العلمية الملكية للبحث العلمي، الدكتور عرفات عوجان، خلال لقائه النائب الثاني لرئيس غرفة صناعة الأردن وممثل قطاع الصناعات الغذائية والتموينية فيها “محمد وليد” جيطان ، ومدير عام الغرفة الدكتور حازم الرحاحلة سبل تعزيز التعاون بين الجمعية والغرفة بما يسهم في دعم القطاع الصناعي والغذائي بالمملكة.

واستعرض عوجان، بحضور مديري المراكز الفنية في الجمعية العلمية الملكية، مجالات عمل الجمعية والقطاعات الفنية التي تحتضنها، والتي تشمل خدمات الفحوصات المخبرية والمطابقة والمعايرة والجودة، إضافة إلى الفحوصات الصناعية والبحوث العلمية التطبيقية في مجالات الصناعة والطاقة.

وأوضح عوجان أن الجمعية العلمية الملكية مؤسسة وطنية علمية تطبيقية تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الأردن، من خلال البحوث العلمية التطبيقية والدراسات والاستشارات الفنية، وذلك عبر أربع قطاعات رئيسة هي: قطاع البحث العلمي للتنمية والتطوير، قطاع الحلول المستدامة، وقطاع مختبرات الفحص المركزي والمواصفات، وقطاع تكنولوجيا المعلومات للتنمية، وأكد أهمية البحث العلمي التطبيقي في إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه قطاع الصناعات الغذائية .

وأشار عوجان إلى أن مركز البحوث الصناعية في الجمعية تمكن من تطوير منتجات لصالح شركات صناعية وطنية كبرى، لافتًا إلى أن المركز يمتلك بنية تحتية متكاملة تشمل مختبرات متقدمة وخبرات علمية وفنية تراكمية، مما يجعله بيئة داعمة لتطوير المنتجات وتحسين جودتها وإيحاد الحلول للمشاكل التي تواجه الصناعات الوطنية.

بدورهم عرض مديرو المراكز الفنية في الجمعية الخدمات المتخصصة التي يقدمها كل مركز في مجاله، مؤكدين دور الجمعية في دعم الصناعة الوطنية عبر خدمات فنية متقدمة وحيادية معتمدة وطنيا وعالميا.

من جهته، قال الجيطان إن مختبرات الجمعية العلمية الملكية هي المرجعية المعتمدة في الفحوصات داخل الأردن، وتتمتع بمصداقية وحيادية عالية، وتلعب دوراً محورياً في تقديم الاستشارات الفنية، وأضاف أن غرفة صناعة الأردن تسعى للاستفادة من قدرات مركز البحوث الصناعية التابع للجمعية للعمل على حل المشكلات التي تواجه قطاع الصناعات الغذائية، وتطوير منتجاته وتحسين جودتها وفق أفضل المعايير الدولية، بما يعزز تنافسية المنتج الأردني ويدعم وصوله إلى الأسواق العالمية.

وأكد الجيطان على تعزيز التعاون بين الجانبين، ولا سيما توفير بيئة متخصصة للابتكار في الصناعات الغذائية، بما يسهم في دعم الابتكار وتعزيز تنافسية القطاع من خلال توفير المعرفة والتغلب على التحديات وتطوير المنتجات الغذائية ذات الجودة والتنافسية.

بدوره لفت الدكتور الرحاحلة لأهمية التعاون مع الجمعية العلمية الملكية، باعتبارها منصة متكاملة لجوانب عدة تخدم القطاع الصناعي من فحوصات ومطابقة معايير الجودة والبحث العلمي والاستدامة البيئة والتدريب وغيرها من المجالات التي تخدم تنافسية القطاع الصناعي.

وأوضح الرحاحلة بأنه سيتم خلال الفترة المقبلة تعزيز التعاون مع الجمعية العلمية الملكية لإنشاء العديد من المبادرات المشتركة، ولعدة قطاعات صناعية فرعية، منها ما يتعلق بالصناعات الغذائية سواء من تطوير أنظمة التتبع الغذائية، وآليات البحث والابتكار، والفحوصات واعتماديتها، وغيرها من الخدمات والمبادرات التي تتسق مع هدف تطوير الصناعة الوطنية، وبما يتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي .