أورنج الأردن تُمكّن الشباب وتُطلق طاقاتهم الإبداعية في مؤتمر TEDxGJU

في إطار التزامها بدعم وتمكين الشباب ، قدّمت أورنج الأردن رعايتها لمؤتمر TEDxGJU الذي أُقيم في الجامعة الألمانية الأردنية، بصفتها راعي الاتصالات الحصري لهذا المؤتمر، الحدث الفكري الملهم الذي جمع نخبة من المتحدثين والمبدعين من مختلف المجالات.

وجسّد المؤتمر روح القيادة والإلهام من خلال جلساته التي تناولت مجموعة واسعة من الموضوعات في مجالات العلوم، والأعمال، والقضايا العالمية، مقدّماً منصة تفاعلية تُمكّن المشاركين من تبادل الأفكار والرؤى الملهمة التي تُحفّز التفكير الإبداعي.

وأعربت أورنج الأردن عن فخرها لرعاية هذا المؤتمر الذي يعد منبراً للإبداع والإلهام وتجسيداً حقيقياً لرؤية الشركة، مؤكدة إيمانها بأن تمكين الشباب ومنحهم المساحات التي تُشجّعهم على مشاركة أفكارهم وتجاربهم هو استثمار في مستقبل الوطن كونهم المحرك الرئيسي للتنمية والابتكار.

وتواصل أورنج الأردن من خلال رعاية هذه الفعاليات رسالتها في دعم الشباب وتوسيع فرص التعلم والنمو أمامهم، مؤكدةً التزامها الراسخ بتعزيز التعليم والابتكار وريادة الأعمال ضمن برامجها في المسؤولية المجتمعية الهادفة إلى إحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمع.

