نمو اقتصادي لافت: قطاع التخليص يحقق رقماً قياسياً غير مسبوق في البيانات الجمركية

وطنا اليوم-عمّان – 15 تشرين الثاني – (بترا)

سجّل قطاع التخليص ونقل البضائع في المملكة رقماً قياسياً غير مسبوق، مع تنظيم مليون بيان جمركي منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم، وفق ما أعلن نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الدكتور ضيف الله أبو عاقولة.

وقال أبو عاقولة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذا الرقم يتحقق لأول مرة في تاريخ الأردن، ويؤشر إلى حيوية النشاط الاقتصادي وعودة الحركة التجارية إلى مسارها التصاعدي منذ مطلع عام 2025، مشيداً بالتسهيلات التي تقدمها دائرة الجمارك والأجهزة الأمنية في المراكز والحدود لتسريع إجراءات التخليص وتحسين انسيابية العمل.

وأضاف أن وصول عدد البيانات الجمركية – الصادر والوارد والترانزيت – إلى مليون بيان يعكس التطور الكبير في منظومة العمل الجمركي، والشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً أن زيادة ساعات العمل، وتطوير الخدمات الإلكترونية، وخفض نسب استهداف بضائع الترانزيت كان لها دور محوري في تسريع إنجاز المعاملات وتقليل التكدس في المراكز الجمركية والموانئ.

وأشار إلى أن التسهيلات المقدمة من الميناء الرئيسي وميناء الحاويات في العقبة أسهمت في تقليص زمن الإفراج عن البضائع، ما انعكس إيجاباً على النشاط التجاري والاقتصادي، مؤكداً أن ما يجري من تطوير في بيئة العمل الجمركي يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات.

وأكد أبو عاقولة استعداد شركات التخليص لمواكبة هذا الزخم والنشاط المتزايد، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهات الرسمية لضمان انسيابية حركة التجارة وتعزيز مكانة الأردن كمركز لوجستي وتجاري إقليمي.

وتشير معطيات النقابة إلى أن عدد شركات التخليص المرخّصة يبلغ 467 شركة تتوزع على 2000 فرع في مختلف المراكز الجمركية، وتوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل.

وأظهرت الإحصاءات أن عدد البيانات الجمركية المنظمة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بلغ 967,894 بياناً مقارنة بـ 782,606 بيان خلال الفترة نفسها من 2024.

كما سجّلت المراكز الجمركية الرئيسية ارتفاعات لافتة، أبرزها:

جمرك العقبة: 171,424 بياناً مقابل 140,462 العام الماضي.

جمرك العمري: 219,437 بياناً مقابل 146,014 العام الماضي.

جمرك جابر: 46,820 بياناً مقابل 16,414 العام الماضي.

جمرك عمان (الماضونة): 83,072 بياناً مقابل 66,138 العام الماضي.

كما أظهرت الأرقام ارتفاع عدد البواخر الداخلة إلى ميناء الحاويات إلى 496 باخرة مقارنة بـ386 باخرة العام الماضي، فيما بلغ عدد الحاويات المتناولة – بما فيها الترانزيت – 827,140 حاوية مقابل 664,976 حاوية للفترة ذاتها من 2024.

وتعامل ميناء محطة الركاب خلال الفترة نفسها مع 275,720 راكباً بارتفاع 28%، ومع 8,734 مركبة بزيادة 7% عن العام الماضي.

وتجاوز عدد المركبات التي جرى التخليص عليها في المنطقة الحرة الزرقاء للسوق المحلي 77,505 مركبات مقارنة بـ58,926 مركبة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

يُذكر أن نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع تأسست عام 1982، وتهدف إلى خدمة القطاع ورفع كفاءة العاملين فيه ومواجهة التحديات التي تعترض بيئة العمل اللوجستي في المملكة.