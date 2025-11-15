بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

شركة زين الأردن تُطلق برنامج توجيه (Coaching Program) لموظفيها

3 ساعات ago
شركة زين الأردن تُطلق برنامج توجيه (Coaching Program) لموظفيها

وطنا اليوم _

أعلنت شركة زين الأردن عن إطلاق برنامج توجيه (Coaching) في خطوة تهدف إلى تمكين موظفيها وتعزيز مسيرتهم المهنية والشخصية ضمن بيئة عمل داعمة ودامجة وملهمة.

ويجسّد البرنامج –الذي يهدف إلى تمكين الموظفين لإيجاد الحلول بأنفسهم واتخاذ خطوات واثقة في كافة المجالات– بيئة عمل متوازنة وداعمة تتيح للموظفين تحقيق طموحاتهم المهنية بما ينسجم مع متطلبات العصر وتحدياته، كما يسهم البرنامج في تعزيز مهاراتهم ودعم أدائهم انطلاقاً من التزام الشركة العميق بدعم كوادرها وتمكينهم باعتبارهم الركيزة الأساسية لنجاحها، ويوفّر لهم المجال لاكتشاف إمكاناتهم وتنمية قدراتهم والانطلاق بثقة نحو مستقبلهم المهني، بما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدّمة لزبائن الشركة ويعزز دورها الريادي في رفد البنية التحتية للاتصالات والخدمات الرقمية في المملكة.

وتضمّن البرنامج مرحلتان شملت تدريب وتأهيل عدد من المدراء ليصبحوا موجّهين معتمدين، حيث أسفرت هذه الجهود عن بناء شبكة تضم 22 موجهاً قدّموا أكثر من 2200 ساعة إرشاد ودعم لموظفي الشركة، كما وفّرت الشركة منصة رقمية مخصصة تُتيح للموظفين حجز الجلسات ومتابعة رحلتهم التطويرية بسهولة ويسر.

ويمثل البرنامج انعكاساً لثقافة شركة زين القائمة على التمكين والدعم، حيث يعدّ خطوة نوعية نحو تعزيز بيئة عمل إيجابية مُلهمة تُقدّر المواهب وتوفّر الأدوات اللازمة للنمو والنجاح، مؤكدة بذلك مكانتها كصاحب عمل مفضّل على مستوى المملكة.

يُذكر بأن شركة زين قد حصلت على شهادة “أفضل بيئة عمل” لعام 2025، والتي تمنحها منظمة ((Great Place to Work -إحدى أبرز الجهات العالمية المتخصصة بقييم بيئات العمل- وذلك نتيجة لجهودها المستمرة والتزامها الراسخ بتوفير بيئة عمل داعمة ودامجة وإيجابية، حيث جاء هذا التكريم تقديراً لمبادرات الشركة التي تركّز على رفاهية الموظفين، من خلال إطلاق برامج متنوعة في مجالات تطوير الشباب ودعم المرأة وتعزيز الصحة النفسية والبدنية وإدارة الاستدامة، إلى جانب ما عكسته نتائج الاستبيان الذي أجرته المنظمة لموظفي الشركة ضمن متطلبات منح الشهادة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
Tagged
24 ساعة
13:07

مندوبا عن الملك والملكة … الأمير طلال يكرم الفائزين بجائزة الحسين لأبحاث السرطان

13:04

وزير الاتصال الحكومي يفتتح مؤتمر ” الإعلام المجتمعي في العصر الرقمي”

13:02

شركات التخليص: تنظيم مليون بيان جمركي منذ بداية العام الحالي

12:58

العلمية الملكية وصناعة الأردن تبحثان تعزيز التعاون لدعم الصناعات الغذائية

12:56

الملك يؤكد أهمية الاستفادة من تجربة الصندوق السيادي الإندونيسي (دانانتارا)

12:53

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

12:52

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط 3 محاولات تهريب مخدرات بواسطة بالونات

12:49

وزير الاستثمار يبحث فرص التعاون مع وزير الاستثمار – الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي الإندونيسي

12:43

أورنج الأردن تُمكّن الشباب وتُطلق طاقاتهم الإبداعية في مؤتمر TEDxGJU

12:18

“السياحة والآثار” تستعرض أبرز إنجازات تشرين الأول: نمو في الحركة السياحية وتقدم في حماية التراث وتوسّع عالمي في الترويج

12:15

نمو اقتصادي لافت: قطاع التخليص يحقق رقماً قياسياً غير مسبوق في البيانات الجمركية

11:57

سارة طالب السهيل تحاضر عن العنف ضد المرأة 

وفيات
وفيات الجمعة 14-11-2025وفيات الخميس 13-11-2025وفيات الأربعاء 12-11-2025نبيله أديب وهبه في ذمة اللهرحيل الإعلامية الأردنية القديرة نبيلة السلاخ… صوت دافئ في ذاكرة الأثير الأردني