27 إصابة بتدهور حافلة في شارع الهاشمية بالزرقاء

وطنا اليوم:أفاد مصدر بوقوع حادث تدهور لحافلة في منطقة الزرقاء، بالتحديد على شارع الهاشمية بجوار مسجد الإيثار والمقبرة الهاشمية.

وأسفر الحادث عن حصيلة كبيرة من الإصابات، حيث تم نقلهم فورا للمستشفى.

وأكد أن الحادث نتج عنه إصابة 27 شخصا.

وعلى الفور، تعاملت فرق الدفاع المدني والإسعاف مع الواقعة بسرعة قصوى، حيث جرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى الزرقاء الحكومي في المحافظة لتلقي العلاج والمتابعة الصحية.