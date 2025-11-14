بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

27 إصابة بتدهور حافلة في شارع الهاشمية بالزرقاء

29 ثانية ago
27 إصابة بتدهور حافلة في شارع الهاشمية بالزرقاء

وطنا اليوم:أفاد مصدر بوقوع حادث تدهور لحافلة في منطقة الزرقاء، بالتحديد على شارع الهاشمية بجوار مسجد الإيثار والمقبرة الهاشمية.
وأسفر الحادث عن حصيلة كبيرة من الإصابات، حيث تم نقلهم فورا للمستشفى.
وأكد أن الحادث نتج عنه إصابة 27 شخصا.
وعلى الفور، تعاملت فرق الدفاع المدني والإسعاف مع الواقعة بسرعة قصوى، حيث جرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى الزرقاء الحكومي في المحافظة لتلقي العلاج والمتابعة الصحية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:17

القبض على خلية ترتبط بالحرس الثوري الإيراني في طرطوس

19:09

الملك: إنشاء شراكة استراتيجية مع الصندوق السيادي الإندونيسي يعزز التعاون الاقتصادي

19:06

الملك يعزي بوفاة رئيس مجلس الأوقاف في القدس الشيخ عبدالعظيم سلهب

19:03

الملك يمنح الرئيس الإندونيسي وسام النهضة المرصع

19:01

رئيس سنغافورة يشيد بعمق العلاقات مع الأردن وبالدور الأردني في العمل نحو السلام

16:39

الدفاع المدني بغزة: مياه الأمطار تغرق مئات الخيام للنازحين

16:16

أمانة عمّان تعلن الطوارئ المتوسطة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي

16:00

تساقط غزير للأمطار والبرد في عجلون والجهات المعنية ترفع جاهزيتها

15:56

الاتحاد الأوروبي يبحث تدريب 3 آلاف شرطي من غزة

15:05

أكثر من 70 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة وصلاة الغائب في المسجد الأقصى

14:42

إعادة فتح طريق العدسية الشونة الشمالية جراء الأمطار

14:20

ولي العهد يستذكر جده الملك الحسين في ذكرى ميلاده

وفيات
وفيات الجمعة 14-11-2025وفيات الخميس 13-11-2025وفيات الأربعاء 12-11-2025نبيله أديب وهبه في ذمة اللهرحيل الإعلامية الأردنية القديرة نبيلة السلاخ… صوت دافئ في ذاكرة الأثير الأردني