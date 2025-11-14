بنك القاهرة عمان
الملك يعزي بوفاة رئيس مجلس الأوقاف في القدس الشيخ عبدالعظيم سلهب

20 ثانية ago
الملك يعزي بوفاة رئيس مجلس الأوقاف في القدس الشيخ عبدالعظيم سلهب

وطنا اليوم:أعرب جلالة الملك عبدﷲ الثاني عن تعازيه بوفاة رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس سماحة الشيخ عبدالعظيم سلهب، رحمه ﷲ، في برقية بعثها إلى الشيخ “محمد عزام” الخطيب التميمي، نائب رئيس المجلس.
وأعرب جلالته في البرقية، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب الأليم، مشيدا بجهود الفقيد عبر مسيرته الزاخرة بالعلم والعمل في خدمة المسجد الأقصى المبارك وأوقاف القدس والقضاء الشرعي والتعليم في المدينة المقدسة، وسائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
كما بعث جلالة الملك برقية مماثلة إلى أسرة الفقيد.


