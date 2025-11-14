بنك القاهرة عمان
الملك يمنح الرئيس الإندونيسي وسام النهضة المرصع

الملك يمنح الرئيس الإندونيسي وسام النهضة المرصع

وطنا اليوم:منح جلالة الملك عبدالله الثاني، الجمعة، الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو وسام النهضة المرصع، تقديرا لجهوده في توثيق العلاقات المميزة بين البلدين والشعبين.
وجاء ذلك خلال لقاء جلالة الملك والرئيس الإندونيسي بقصر مرديكا الرئاسي في جاكرتا.
وأكد جلالته عمق العلاقات الأردنية الإندونيسية التي تمتد لـ 75 عاما، والحرص على توسيع التعاون في مجالات التعدين والصناعة والمنتجات الحلال، والدفاع والأمن السيبراني ومكافحة التطرف.


24 ساعة
19:01

رئيس سنغافورة يشيد بعمق العلاقات مع الأردن وبالدور الأردني في العمل نحو السلام

16:39

الدفاع المدني بغزة: مياه الأمطار تغرق مئات الخيام للنازحين

16:16

أمانة عمّان تعلن الطوارئ المتوسطة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي

16:00

تساقط غزير للأمطار والبرد في عجلون والجهات المعنية ترفع جاهزيتها

15:56

الاتحاد الأوروبي يبحث تدريب 3 آلاف شرطي من غزة

15:05

أكثر من 70 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة وصلاة الغائب في المسجد الأقصى

14:42

إعادة فتح طريق العدسية الشونة الشمالية جراء الأمطار

14:20

ولي العهد يستذكر جده الملك الحسين في ذكرى ميلاده

14:12

الذكرى الـ 90 لميلاد المغفور له الملك الحسين تصادف اليوم

14:08

قتلى في هجوم واسع على كييف وروسيا تسقط عشرات المسيرات

13:42

كتابات ثنائية القارئ

13:40

حماس تعيد بسط سيطرتها على غزة وواشنطن تجدد: لن يكون لها دور في الحكم

وفيات
وفيات الجمعة 14-11-2025وفيات الخميس 13-11-2025وفيات الأربعاء 12-11-2025نبيله أديب وهبه في ذمة اللهرحيل الإعلامية الأردنية القديرة نبيلة السلاخ… صوت دافئ في ذاكرة الأثير الأردني