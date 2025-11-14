رئيس سنغافورة يشيد بعمق العلاقات مع الأردن وبالدور الأردني في العمل نحو السلام

وطنا اليوم:أكد الرئيس السنغافوري ثارمان شانموغاراتنام، تقديره الكبير لجلالة الملك عبدالله الثاني، قائلا إنه “صديق قديم لسنغافورة”، مشيدا بالروابط التاريخية بين البلدين.

وأشار الرئيس السنغافوري في تصريحات نشرها عبر حسابه الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي إلى الدور المركزي الذي لعبه الأردن في دعم بلاده منذ بداياتها، قائلاً إن الأردن كان من بين الدول التي شاركت في رعاية طلب سنغافورة للانضمام إلى الأمم المتحدة عام 1965.

وأكد شانموغاراتنام أن العديد من السنغافوريين يعرفون الأردن بإرثه “الأثري والديني المذهل”، مثل مدينة البترا وجبل نيبو.

وأشار إلى أن الأردن يستضيف عددا كبيرا من الطلبة السنغافوريين الذين يدرسون اللغة العربية والدراسات الإسلامية في جامعات في عمّان وإربد.

وأضاف أن الأردن يُعد “رائدًا في التعليم الإسلامي وتعزيز ثقافة التفاهم بين الأديان”، وهي قيم تشترك فيها سنغافورة.

وعبّر رئيس سنغافورة عن تقدير بلاده الكبير لقيادة الأردن وجهوده المستمرة في إنهاء المعاناة الإنسانية في غزة، وتسهيل إيصال المساعدات الإغاثية، والدفع نحو تحقيق فرص سلام دائم.

وأشار إلى أن الأردن أنشأ مستشفيين عسكريين ميدانيين في غزة، وأطلق مبادرة “استعادة الأمل” التي تركز على تركيب الأطراف الاصطناعية لمبتوري الأطراف في القطاع، مشيدا بمبادرة استعادة الأمل.

وكشف أن سنغافورة تبرعت مؤخرا بمستلزمات للأطراف الاصطناعية دعماً لهذه المبادرة، مؤكداً رغبة بلاده في “القيام بالمزيد مع الأردن لإعادة بناء الأمل”.