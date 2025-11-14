بنك القاهرة عمان
أمانة عمّان تعلن الطوارئ المتوسطة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي

23 ثانية ago
أمانة عمّان تعلن الطوارئ المتوسطة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي

وطنا اليوم:أعلنت أمانة عمّان حالة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة الجمعة والسبت.
ودعا الناطق باسم أمانة عمّان ناصر الرحامنة، إلى اتباع الإجراءات التي أعلنت عنها الأمانة في وقت سابق خلال الحالة الجوية، أبرزها تأمين مواد البناء لمنع إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار، وتفقد المضخّة الغاطسة في الطوابق السفلية للمباني والمحال، واتخاذ إجراءات لحماية البضائع والمتاجر من أي تسرب للمياه.
كما دعت الأمانة إلى الابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول، وعدم إلقاء النفايات والأنقاض عشوائيا لضمان فعالية شبكة التصريف، وعدم ربط مزاريب السطح بشبكات الصرف الصحي لتجنّب فيضانها، وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح مثل ألواح “الزينكو” واللوحات الإعلانية، والابتعاد عن مصادر الكهرباء في الشوارع والحدائق، ومتابعة حالة الطقس والتحذيرات الصادرة عن الجهات الحكومية الرسمية.
وأكّد الرحامنة استعداد أمانة عمان لاستقبال أية طلبات للمساعدة من قبل المواطنين خلال الحالات الطارئة من خلال الاتصال بمركز اتصال أمانة عمّان الموحد على الأرقام (102 أو 117180).


