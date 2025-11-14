أكثر من 70 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة وصلاة الغائب في المسجد الأقصى

وطنا اليوم:أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن أكثر من 70 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم القيود المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مداخل البلدة القديمة.

وأفادت الدائرة بأن المصلين أدوا أيضاً صلاة الغائب على أرواح شهداء قطاع غزة والضفة الغربية، في مشهد عبّر عن التضامن الشعبي الواسع مع أهلهم في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.