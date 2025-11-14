بنك القاهرة عمان
ولي العهد يستذكر جده الملك الحسين في ذكرى ميلاده

21 ثانية ago
وطنا اليوم:استذكر سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني اليوم الجمعة، جده الراحل الملك الحسين طيب الله ثراه في ذكرى ميلاده التي تصادف اليوم.
ونشر سموه صورة عبر حسابه الشخصي على انستغرام مرفقة بعبارة للراحل الحسين “إنني أحب هذا الشعب حبا عظيما فلولاله لما كنت شيئا مذكورا”. الحسين بن طلال 1935 – 1999.


