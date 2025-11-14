الذكرى الـ 90 لميلاد المغفور له الملك الحسين تصادف اليوم

وطنا اليوم:يصادف اليوم الجمعة، الرابع عشر من تشرين الثاني، الذكرى الـ90 لميلاد المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه.

والمغفور له الحسين بن طلال، هو الحفيد الأربعون للنبي محمد، صلى الله عليه وسلم، وسليل الأسرة العربية الهاشمية.

ولد جلالة الملك الحسين في الرابع عشر من تشرين الثاني عام 1935 في عمان، وتربى في كنف والديه، جلالة الملك طلال بن عبدالله وجلالة الملكة زين الشرف، وجدّه جلالة الملك المؤسس عبدالله بن الحسين، طيب الله ثراهم.

ونودي بالحسين، طيب الله ثراه، ملكا للمملكة الأردنية الهاشمية في الحادي عشر من شهر آب عام 1952، وتسلم سلطاته الدستورية يوم الثاني من أيار عام 1953.

وخلال فترة حكمه التي استمرت 47 عاما، حرص الملك الحسين، باني الأردن الحديث، على الارتقاء بقدرات المؤسسات الأردنية وتحسين الخدمات للمواطنين.

وناضل الحسين، طيب الله ثراه، الذي قاد الأردن خلال فترات حرجة مر بها الإقليم، من أجل السلام، وتمكن الأردن في عهده من إقامة شبكة من العلاقات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وتوفي جلالة الملك الحسين، طيب الله ثراه، في السابع من شباط عام 1999.

ويواصل جلالة الملك عبدالله الثاني منذ أن تسلم سلطاته الدستورية، مسيرة البناء والتحديث والإنجاز.