قتلى في هجوم واسع على كييف وروسيا تسقط عشرات المسيرات

وطنا اليوم:قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا شنت هجوما واسع النطاق بطائرات مسيرة وصواريخ على كييف في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، مما أدى إلى اندلاع حرائق وتناثر الحطام في العديد من أحياء العاصمة، في حين أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت أكثر من 200 مسيّرة أوكرانية.

وأعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 4 أشخاص وإصابة العشرات جراء الهجمات على كييف.

وقال مسؤولون إن الحطام المتساقط والحرائق ألحقت أضرارا بمبان سكنية شاهقة ومدرسة ومنشأة طبية ومبان إدارية في مناطق بأنحاء المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 3 ملايين نسمة.

وكتب تيمور تكاتشينكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف على تليغرام “الروس يستهدفون المباني السكنية. هناك عدد كبير من المباني السكنية متعددة الطوابق المتضررة، في كل منطقة تقريبا”.

وذكر تكاتشينكو أن نظام التدفئة في كييف تعرض أيضا لأضرار، وأن الخدمة انقطعت في أحد الأحياء. وحذّر من احتمال انقطاع إمدادات الكهرباء والمياه.

وفي زاباروجيا، قال الحاكم الأوكراني للمقاطعة إن 4 أشخاص قتلوا في قصف روسي مكثف على المنطقة.

مسيرات أوكرانية

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت أكثر من 200 مسيّرة أوكرانية خلال الليلة الماضية.

وذكرت الوزارة على تليغرام “اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمّرت 216 مسيّرة أوكرانية، من بينها 66 فوق منطقة كراسنودار و45 فوق ساراتوف في جنوب روسيا”.

وقال مسؤولون روس إن الطائرات المسيرة ألحقت أضرارا بسفينة ومبان سكنية ومستودع نفط في ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود.

وأضافوا أن الهجوم تسبب أيضا في إصابة 3 من أفراد طاقم السفينة.

وقالت قيادة العمليات في منطقة كراسنودار على تليغرام إن أفراد الطاقم الثلاثة المصابين يتلقون العلاج في المستشفى.

وأضافت أن شظايا المسيرات أصابت 4 شقق على الأقل، مما أدى إلى تحطم النوافذ لكن دون وقوع إصابات.

وأدى الهجوم كذلك إلى نشوب حريق في مستودع نفط في مجمع للشحن، وأخمدته فرق الطوارئ. وقالت قيادة العمليات إن مباني ساحلية لحقت بها أضرار أيضا، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتواصل روسيا هجومها الذي بدأته عام 2022، وتستمر في التقدم في شرق أوكرانيا لا سيما في منطقة دونيتسك حيث تركزت معظم المعارك في الآونة الأخيرة.

في غضون ذلك، تكثف موسكو قصفها للبنية التحتية المدنية والطاقة وشبكة السكك الحديد في أوكرانيا منذ أسابيع، مع انخفاض درجات الحرارة مع اقتراب فصل الشتاء، بينما تتسبب هجمات المسيّرات الأوكرانية بإلحاق ضرر بقطاعي النفط والغاز وخطوط الأنابيب المستخدمة لنقل الهيدروكربونات، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود.