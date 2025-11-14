صناعة الأردن: اهتمام ملكي لإقامة شراكات مع فيتنام بصناعة المحيكات

وطنا اليوم:أكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب قادري، أن اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بصناعة المحكيات، يمثل دعامة أساسية، لاستقطاب الاستثمارات وبناء شراكات تجارية مع المصنعين العالميين.

وقال المهندس قادري، “إن اجتماع جلالة الملك بممثلين عن شركات فيتنامية رائدة في قطاع المحيكات، كان رسالة واضحة بأن الأردن مهتم جدًا بالتوسع باستثمارات قطاع المحيكات وبخاصة الألبسة”.

وأضاف، أن الاجتماع يعكس اهتمام جلالته المباشر بصناعة المحيكات ودعمه المتواصل والمستمر لإقامة شراكات تجارية مع مختلف الدول وبخاصة فيتنام، باعتبار القطاع من الأجزاء الأساسية من الاقتصاد الوطني.

واجتمع جلالة الملك عبد ﷲ الثاني، أمس الخميس، بممثلين عن شركات فيتنامية رائدة في قطاع المحيكات وممثلين عن قطاع المحيكات في الأردن، حيث تم استعراض ميزات الشراكات الاستثمارية وبحث فرص إنشاء شراكات صناعية تكاملية في قطاع المحيكات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.

وأكد جلالة الملك خلال الاجتماع، الذي عقد في العاصمة هانوي، حرص الأردن على توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية مع فيتنام.

وأشار جلالته إلى أهمية التجربة الفيتنامية في جذب الاستثمارات وتطوير الصناعات المحلية، خاصة في قطاع المحيكات.

ولفت جلالة الملك، خلال الاجتماع الذي عقد بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، إلى فرص استفادة الشركات الفيتنامية من الميزات الاستثمارية في المملكة، خاصة بالمناطق الصناعية الخاصة بقطاع المحيكات لتوسيع وصول منتجاتها إلى أسواق جديدة.

ووصف المهندس قادري الاجتماع، بأنه كان على مستوى عال من التنسيق والتنظيم ما وفر فرصة قوية للأردن لتقديم نفسه كلاعب مهم في صناعة المحيكات بالعالم ويتبوأ مكانة عالمية متقدمة.

وأوضح، أن الاجتماع تطرق لبحث فرص التعاون الاستثماري بين البلدين والاستفادة من الخبرات الفيتنامية بمجال تصنيع الأقمشة والمواد الأولية والصناعات التكاملية الأفقية والرأسية منها وسلاسل التزويد العالمية والتوسع فيها والتشريعات اللازمة لتطوير القطاع.

وأشار المهندس قادري إلى أن فيتنام تصدر ما قيمته 47 مليار دولار من الألبسة بالسنة، وتصل منتجاتها لأسواق عالمية كثيرة ولا سيما الولايات المتحدة الأميركية، مؤكدًا أن هناك حاجة للمواءمة بين الشركات الأردنية والفيتنامية في الأسواق التصديرية والماركات والعلامات التجارية وبما يتوافق مع طبيعة وخصائص المملكة الاستثمارية.

ولفت إلى وجود تفاهمات مع الجانب الفيتنامي لعمل استثمارات مشتركة مستقبلية بقطاع صناعة المحيكات، مشيرا إلى أن وفودا من المستثمرين وأصحاب الأعمال الفيتناميين ستزور المملكة بالفترة المقبلة للتعرف على صناعة الألبسة الأردنية والفرص المتوفرة فيها.

وأوضح، أن فيتنام تعد من أكبر المراكز العالمية في صناعة الألبسة، وتمتلك شبكات توريد واسعة موجهة بشكل رئيسي للسوقين الأميركي والأوروبي، مبينا أن العديد من الشركات الفيتنامية بدأت مع التغيرات الأخيرة بالتعرفات الجمركية والسياسات التجارية الدولية، تبحث عن مواقع بديلة أو مكملة لعملياتها بهدف تخفيض الكلف وتعزيز القدرة على النفاذ للأسواق دون معيقات.

وأكد، أن تعزيز التعاون الصناعي بين الأردن وفيتنام يمهد لتأسيس شراكات إنتاجية وتشغيلية مشتركة، سواء من خلال نقل جزء من خطوط الإنتاج، أو إقامة مصانع جديدة داخل المدن الصناعية بالمملكة أو تنفيذ نماذج إنتاج تكاملية تخدم الأسواق الأميركية والأوروبية.

وأشار المهندس قادري إلى أن قيام هذه الشراكات سيسهم في توفير فرص عمل جديدة للأردنيين، وزيادة القدرة التصديرية للقطاع الصناعي بشكل عام، وتعزيز موقع الأردن كمركز تشغيل صناعي بمنطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن إنتاج قطاع المحيكات بالأردن وصل لما يقارب 3 مليارات دولار خلال العام الماضي، تم تصدير 2.4 مليار منها للعديد من الأسواق التصديرية، كان حصة الولايات المتحدة منها 75 بالمئة، مبينا أن المملكة تحتل اليوم المرتبة التاسعة بين الدول المصدرة للألبسة للسوق الأميركية.

ولفت إلى أن القطاع الذي يضم ألف منشأة مسجلة بغرف الصناعة، ووفرت 95 الف فرصة عمل، يشكل ركيزة رئيسية من ركائز رؤية التحديث الاقتصادي، التي راهنت على قدرته في تحقيق العديد من المساهمات البارزة على المستوى الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، من خلال مضاعفة أدائه بنحو 3 أضعاف مما هو قائم بالوقت الحالي.

وبين، أن رؤية التحديث الاقتصادي تعول كثيرا على القطاع لتوفير 149 ألف فرصة للأردنيين من أصل مليون فرصة عمل استهدفتها الرؤية، ما يعني التأكيد الواضح والصريح على تميزه، مؤكدا أن تحقيق ذلك يتطلب تشاركية حقيقية بين مختلف الأطراف، وفقا للتوجيهات الملكية السامية.

وأشار المهندس قادري إلى وجود تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، من خلال البرنامج الذي أطلقته لقطاع المحيكات في الأردن، والهادف لدعم الاستثمارات الجديدة والتوسعية وزيادة حجم الصادرات وتوليد فرص العمل، مشيدا بالدعم الذي يحظى بع القطاع من مختلف الجهات الرسمية.