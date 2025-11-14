بنك القاهرة عمان
الملك يلتقي برئيس الوزراء السنغافوري

14 ثانية ago
وطنا اليوم:بحث جلالة الملك عبدﷲ الثاني لدى لقائه برئيس الوزراء ووزير المالية السنغافوري لورانس وونغ، اليوم الجمعة، علاقات الصداقة بين الأردن وسنغافورة وأهمية الاستمرار في البناء عليها.
وأكد جلالته حرص الأردن على توسيع الشراكات مع سنغافورة في قطاعات التجارة والاستثمار والتعليم والمياه وإدارة القطاع العام والطاقة، والتعاون الدفاعي.
وتناول اللقاء الأوضاع في الشرق الأوسط، إذ أكد جلالة الملك ضرورة بذل أقصى الجهود لضمان الالتزام بتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة، وإنهاء التصعيد في الضفة الغربية والقدس.
وأعرب جلالته عن تقديره لدور سنغافورة في الاستجابة الإنسانية في غزة، لافتا إلى ضرورة إدامة التعاون بين الأردن وسنغافورة في هذا المجال.
وجرى التأكيد، خلال اللقاء الذي حضره سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، على أن تحقيق السلام وفقا لحل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع في المنطقة.
وتطرق اللقاء إلى أهمية دعم جهود سوريا ولبنان في الحفاظ على أمنهما واستقرارهما وسيادة أراضيهما.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، والسفير الأردني لدى سنغافورة سائد الردايدة.


