بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

مباحثات أردنية سنغافورية تؤكد أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

25 ثانية ago
مباحثات أردنية سنغافورية تؤكد أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

وطنا اليوم:أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية السنغافوري فيفيان بالاكريشنان، الجمعة، محادثات على هامش زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى جمهورية سنغافورة ركّزت على العلاقات الثنائية وبحثت الأوضاع في المنطقة.
وأكّد الصفدي وبالاكريشنان أهمية زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى سنغافورة في تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع أطر التعاون في قطاعات عدة ولا سيّما التنموية والاقتصادية.
كما بحث الوزيران عددًا من القضايا الدولية والإقليمية والتطورات في المنطقة، وخصوصًا جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وضمان تنفيذ جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والفورية إلى القطاع، وأهمية تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وشدّد الصفدي على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ جميع مراحل الاتفاق وإيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين ووفق القرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة.
وثمّن الصفدي الجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في التوصل للاتفاق وجدّد ترحيب المملكة بمقترح الرئيس الأميركي لوقف الحرب وإدخال المساعدات إلى غزة وعدم تهجير الفلسطينيين إضافة إلى رفضه الصريح ضمّ الضفة الغربية.
وأكّد استمرار المملكة في العمل مع الولايات المتحدة وبالتنسيق مع الأشقّاء والشركاء من أجل تنفيذ مقترحات الرئيس الأميركي وهدفه بتحقيق السلام في المنطقة.
كما ثمّن الصفدي موقف سنغافورة الداعم لحل الدولتين سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:14

الملك والرئيس السنغافوري يبحثان آليات تعزيز التعاون وأبرز مستجدات الإقليم

11:29

جنوب أفريقيا تسمح لـ 153 فلسطينيًا بالنزول بعد محنة طيران استمرت 12 ساعة

11:18

البنتاغون يقدّم لترامب خططاً لعمليات محتملة ضد فنزويلا

11:11

الفايز: لا تنسيق مع حماس .. والأردن لن يتدخل عسكريًا في أي مشروع بغزة

11:03

الأمن العام يُحذّر السائقين من خطر الانزلاقات مع بدء تساقط الأمطار

10:56

بمشاركة الأردن .. اختتام فعاليات التمرين البحري الموج الأحمر/8

10:26

الدفاع المدني بغزة يحذر النازحين في الخيام من مخاطر المنخفض

10:18

وفيات الجمعة 14-11-2025

09:56

حزام سحب رعدية يقترب من الأردن وتنبيهات من سيول مفاجئة

09:47

1.86 مليار دينار حوالات “كليك” الشهر الماضي

09:40

الأمن الروسي يحبط محاولة اغتيال مسؤول رفيع بموسكو عبر مزهرية مفخخة

09:30

الشيباني: خلال 11 شهراً غيّرنا نظرة العالم حول سوريا

وفيات
وفيات الجمعة 14-11-2025وفيات الخميس 13-11-2025وفيات الأربعاء 12-11-2025نبيله أديب وهبه في ذمة اللهرحيل الإعلامية الأردنية القديرة نبيلة السلاخ… صوت دافئ في ذاكرة الأثير الأردني