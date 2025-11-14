مباحثات أردنية سنغافورية تؤكد أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

وطنا اليوم:أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية السنغافوري فيفيان بالاكريشنان، الجمعة، محادثات على هامش زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى جمهورية سنغافورة ركّزت على العلاقات الثنائية وبحثت الأوضاع في المنطقة.

وأكّد الصفدي وبالاكريشنان أهمية زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى سنغافورة في تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع أطر التعاون في قطاعات عدة ولا سيّما التنموية والاقتصادية.

كما بحث الوزيران عددًا من القضايا الدولية والإقليمية والتطورات في المنطقة، وخصوصًا جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وضمان تنفيذ جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والفورية إلى القطاع، وأهمية تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وشدّد الصفدي على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ جميع مراحل الاتفاق وإيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين ووفق القرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة.

وثمّن الصفدي الجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في التوصل للاتفاق وجدّد ترحيب المملكة بمقترح الرئيس الأميركي لوقف الحرب وإدخال المساعدات إلى غزة وعدم تهجير الفلسطينيين إضافة إلى رفضه الصريح ضمّ الضفة الغربية.

وأكّد استمرار المملكة في العمل مع الولايات المتحدة وبالتنسيق مع الأشقّاء والشركاء من أجل تنفيذ مقترحات الرئيس الأميركي وهدفه بتحقيق السلام في المنطقة.

كما ثمّن الصفدي موقف سنغافورة الداعم لحل الدولتين سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.