بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

جنوب أفريقيا تسمح لـ 153 فلسطينيًا بالنزول بعد محنة طيران استمرت 12 ساعة

24 ثانية ago
جنوب أفريقيا تسمح لـ 153 فلسطينيًا بالنزول بعد محنة طيران استمرت 12 ساعة

وطنا اليوم:أعلنت سلطات الحدود في جنوب إفريقيا، الجمعة، السماح بدخول 130 فلسطينيا وصلوا إلى البلاد الأربعاء قادمين من كينيا، بعد رفض دخولهم في البداية لعدم استيفائهم شروط الهجرة.
وقالت هيئة إدارة الحدود إن مجموعة تضم 153 فلسطينيا، التي هبطت في جوهانسبرغ على متن رحلة مستأجرة تابعة لشركة “غلوبال إيروايز”، لم توضح مدة الإقامة أو مكانها.
كما أن ليست لديهم أختام المغادرة المطلوبة في جوازات سفرهم لإظهار المكان الذي استقلوا منه الطائرة.
وقال مفوض هيئة إدارة الحدود مايكل ماسياباتو في بيان: “بعد فشلهم في اجتياز اختبار الهجرة، ونظرا لعدم إبداء أي من المسافرين نية تقديم طلب لجوء، تم رفض دخولهم في البداية”.
وسمح للمسافرين بالدخول مساء الأربعاء، بعد أن تلقت وزارة الشؤون الداخلية مراسلات من منظمة “غيفت أوف ذا غيفرز” الإنسانية، التي عرضت إيواء الفلسطينيين أثناء إقامتهم.
وبحلول ذلك الوقت، كان 23 من أصل 153 قد انتقلوا بالفعل إلى وجهات أخرى، تاركين الباقين الذين تم قبولهم تحت رعاية المنظمة.
وقالت “غيفت أوف ذا غيفرز” إن الفلسطينيين مؤهلون للدخول إلى جنوب إفريقيا لمدة 90 يوما بدون تأشيرة، لكن ذلك مرهون بالامتثال لشروط الدخول.
وجنوب إفريقيا داعمة للقضية الفلسطينية، ورفعت قضية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في عام 2023، متهمة إياها بارتكاب إبادة جماعية في غزة، بينما ورفضت إسرائيل هذه الاتهامات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:18

البنتاغون يقدّم لترامب خططاً لعمليات محتملة ضد فنزويلا

11:11

الفايز: لا تنسيق مع حماس .. والأردن لن يتدخل عسكريًا في أي مشروع بغزة

11:03

الأمن العام يُحذّر السائقين من خطر الانزلاقات مع بدء تساقط الأمطار

10:56

بمشاركة الأردن .. اختتام فعاليات التمرين البحري الموج الأحمر/8

10:26

الدفاع المدني بغزة يحذر النازحين في الخيام من مخاطر المنخفض

10:18

وفيات الجمعة 14-11-2025

09:56

حزام سحب رعدية يقترب من الأردن وتنبيهات من سيول مفاجئة

09:47

1.86 مليار دينار حوالات “كليك” الشهر الماضي

09:40

الأمن الروسي يحبط محاولة اغتيال مسؤول رفيع بموسكو عبر مزهرية مفخخة

09:30

الشيباني: خلال 11 شهراً غيّرنا نظرة العالم حول سوريا

09:26

15 ألف شيك مرتجع الشهر الماضي بقيمة 80 مليون دينار

09:19

تعادل الإمارات والعراق يؤجل حسم بطاقة المونديال إلى موقعة البصرة

وفيات
وفيات الجمعة 14-11-2025وفيات الخميس 13-11-2025وفيات الأربعاء 12-11-2025نبيله أديب وهبه في ذمة اللهرحيل الإعلامية الأردنية القديرة نبيلة السلاخ… صوت دافئ في ذاكرة الأثير الأردني