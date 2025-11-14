بمشاركة الأردن .. اختتام فعاليات التمرين البحري الموج الأحمر/8

وطنا اليوم:اختتمت الخميس، في المملكة العربية السعودية الشقيقة، فعاليات التمرين البحري المشترك “الموج الأحمر/8″، بمشاركة قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية الأردنية، إلى جانب القوات البحرية للدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وأكد قائد القوات البحرية الملكية السعودية، خلال الحفل الختامي، أهمية أمن واستقرار البحر الأحمر لما يمثله من موقع استراتيجي حيوي، ودوره في تأمين وحماية خطوط المواصلات البحرية، وأثر ذلك على الأمن الوطني للدول المشاطئة له، والاستقرار الإقليمي والدولي بشكل عام، مشيراً إلى أن التمرين يأتي لتعزيز العمل العسكري المشترك ورفع مستوى الكفاءة القتالية والتنسيق في مواجهة التهديدات البحرية.

واشتملت فعاليات التمرين، التي نُفذت في قيادة الأسطول الغربي بمدينة جدة، على عمليات الإبرار البحري، وحماية وتأمين الممرات المائية، وتفتيش السفن، ومكافحة القرصنة، وعمليات البحث والتفتيش، والتعامل مع المتفجرات والألغام البحرية، بمشاركة السفن والزوارق والمشاة البحرية والضفادع البشرية، وعدد من الوحدات البحرية الخاصة من الدول المشاركة، إلى جانب طيران القوة البحرية السعودية.

يُذكر أن تمرين “الموج الأحمر/8” انطلقت فعالياته مطلع الأسبوع الجاري، بمشاركة الأردن، والقوات البحرية من كلٍّ من مصر والسودان وجيبوتي واليمن والصومال، إضافة إلى المملكة العربية السعودية.