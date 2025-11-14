بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

بمشاركة الأردن .. اختتام فعاليات التمرين البحري الموج الأحمر/8

44 ثانية ago
بمشاركة الأردن .. اختتام فعاليات التمرين البحري الموج الأحمر/8

وطنا اليوم:اختتمت الخميس، في المملكة العربية السعودية الشقيقة، فعاليات التمرين البحري المشترك “الموج الأحمر/8″، بمشاركة قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية الأردنية، إلى جانب القوات البحرية للدول المشاطئة للبحر الأحمر.
وأكد قائد القوات البحرية الملكية السعودية، خلال الحفل الختامي، أهمية أمن واستقرار البحر الأحمر لما يمثله من موقع استراتيجي حيوي، ودوره في تأمين وحماية خطوط المواصلات البحرية، وأثر ذلك على الأمن الوطني للدول المشاطئة له، والاستقرار الإقليمي والدولي بشكل عام، مشيراً إلى أن التمرين يأتي لتعزيز العمل العسكري المشترك ورفع مستوى الكفاءة القتالية والتنسيق في مواجهة التهديدات البحرية.
واشتملت فعاليات التمرين، التي نُفذت في قيادة الأسطول الغربي بمدينة جدة، على عمليات الإبرار البحري، وحماية وتأمين الممرات المائية، وتفتيش السفن، ومكافحة القرصنة، وعمليات البحث والتفتيش، والتعامل مع المتفجرات والألغام البحرية، بمشاركة السفن والزوارق والمشاة البحرية والضفادع البشرية، وعدد من الوحدات البحرية الخاصة من الدول المشاركة، إلى جانب طيران القوة البحرية السعودية.
يُذكر أن تمرين “الموج الأحمر/8” انطلقت فعالياته مطلع الأسبوع الجاري، بمشاركة الأردن، والقوات البحرية من كلٍّ من مصر والسودان وجيبوتي واليمن والصومال، إضافة إلى المملكة العربية السعودية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:26

الدفاع المدني بغزة يحذر النازحين في الخيام من مخاطر المنخفض

10:18

وفيات الجمعة 14-11-2025

09:56

حزام سحب رعدية يقترب من الأردن وتنبيهات من سيول مفاجئة

09:47

1.86 مليار دينار حوالات “كليك” الشهر الماضي

09:40

الأمن الروسي يحبط محاولة اغتيال مسؤول رفيع بموسكو عبر مزهرية مفخخة

09:30

الشيباني: خلال 11 شهراً غيّرنا نظرة العالم حول سوريا

09:26

15 ألف شيك مرتجع الشهر الماضي بقيمة 80 مليون دينار

09:19

تعادل الإمارات والعراق يؤجل حسم بطاقة المونديال إلى موقعة البصرة

09:14

استشهاد طفلين برصاص الاحتلال في بيت أمر شمال الخليل

09:09

قتلى ومفقودون إثر انزلاق تربة مدمر في إندونيسيا

20:40

المنتخب الأولمبي لكرة القدم يفوز على نظيره السوري

20:21

أمطار رعدية في الطفيلة وتساقط للبرد في محافظة عجلون

وفيات
وفيات الجمعة 14-11-2025وفيات الخميس 13-11-2025وفيات الأربعاء 12-11-2025نبيله أديب وهبه في ذمة اللهرحيل الإعلامية الأردنية القديرة نبيلة السلاخ… صوت دافئ في ذاكرة الأثير الأردني