حزام سحب رعدية يقترب من الأردن وتنبيهات من سيول مفاجئة

وطنا اليوم:أفاد مركز “طقس العرب” الإقليمي، صباح اليوم الجمعة، بأن آخر صور الأقمار الاصطناعية تظهر رصد حزام كثيف من السحب الرعدية بدأ يعبر الأراضي الفلسطينية.

وأوضح المركز أنه من المتوقع أن يمتد تأثير هذا الحزام إلى الأردن خلال الساعات القادمة، لتسود بذلك أحوال جوية غير مستقرة في مختلف مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن هذه الاضطرابات الجوية ستؤثر بشكل خاص على منطقة الأغوار الجنوبية والبحر الميت والجبال المجاورة.

ومن المرتقب هطول زخات رعدية من الأمطار قد تكون “غزيرة”، وقد تترافق مع تساقط حبات البرد.

ويرفع هذا الوضع من خطورة “جريان الأودية والشعاب وتشكل السيول المفاجئة والسيول المنقولة”.

وتشهد المملكة الجمعة تراجعا إضافيا وملموسا على درجات الحرارة، وسط أجواء غير مستقرة بشكل عام، وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا.

ووفق الأرصاد الجوية، تهطل زخات متفرقة من المطر خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة، وقد تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد في بعض المناطق.

كما تنشط الرياح الغربية، وتكون مثيرة للغبار خصوصا في مناطق البادية مع هبات قوية على فترات.

وتستمر حالة عدم الاستقرار الجوي السبت، مع تواصل انخفاض درجات الحرارة وبقاء الطقس مائلا للبرودة في أغلب المناطق. وتكون الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، مع توقع هطول زخات متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة، تمتد أحيانا إلى أجزاء محدودة من الشرق والجنوب الغربي، فيما تكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة تنشط على فترات ومثيرة للغبار في البادية.

الأحد تميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف، مع طقس مائل قليلا للبرودة وغائم جزئيا، وتظل الفرصة قائمة لهطل زخات خفيفة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة. وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانا، على أن تضعف فرص الهطل تدريجيا مع ساعات المساء وتتجه الأجواء نحو الاستقرار.