استشهاد طفلين برصاص الاحتلال في بيت أمر شمال الخليل

51 ثانية ago
استشهاد طفلين برصاص الاحتلال في بيت أمر شمال الخليل

وطنا اليوم:استشهد طفلان فلسطينيان مساء اليوم الخميس، عقب إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما في بلدة بيت أمر شمال الخليل.
وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على الطفلين في منطقة جنوب بيت أمر، واحتجزت جثمانيهما، وأعلنت المنطقة عسكرية مغلقة.
وقال الناشط الإعلامي محمد عوض من البلدة، إن قوات الاحتلال تواصل عمليات المطاردة وملاحقة المزارعين في تلك المنطقة التي تقام عليها مستعمرة “كرمي تسور”، وتعتدي عليهم بالضرب، أو الاعتقال، في ظل تزايد وتيرة اعتداءات المستعمرين بهدف تهجير المواطنين لتوسيع المستعمرة المذكورة


