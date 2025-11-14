بنك القاهرة عمان
قتلى ومفقودون إثر انزلاق تربة مدمر في إندونيسيا

وطنا اليوم:أفاد مسؤول في الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا، يوم الجمعة، بمقتل شخصين وفقدان 21 آخرين على الأقل، جراء انزلاق ترابي مدمر في جزيرة جاوة.
وأوضح المتحدث باسم الوكالة، عبد المهاري، أن الانزلاق وقع مساء أمس الخميس، وأثر على ثلاث قرى في منطقة سيلاكاب بمحافظة جاوة الوسطى، مما أدى إلى تضرر منازل وطمر أخرى بالكامل.

تفاصيل عمليات الإنقاذ
وقال المهاري في بيان يوم الجمعة: «حتى صباح الجمعة، أنقذ الفريق المشترك 23 شخصا على قيد الحياة.
عثر على شخصين متوفيين، ولا يزال البحث جاريا عن 21 آخرين».
وأضاف أن جهود الإنقاذ تواجه صعوبات كبيرة بسبب “عدم استقرار الأرضية” في موقع الكارثة، وقد تم نشر معدات ثقيلة للمساعدة في عمليات البحث.

تحذيرات مسبقة من طقس قاس
ويأتي هذا الحادث بعد أن أصدرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية تحذيرا من طقس قاس في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وحذرت الوكالة من أن الأجواء قد تتسبب “بكوارث مناخية”، وأن العديد من المناطق في إندونيسيا قد تشهد هطول أمطار غزيرة خلال الأسابيع المقبلة.
ويذكر أن موسم الأمطار السنوي في البلاد، الذي يمتد عادة بين تشرين الثاني/نوفمبر ونيسان/أبريل، يتسبب في كثير من الأحيان بحدوث انزلاقات ترابية وفيضانات مميتة.


