أمطار رعدية في الطفيلة وتساقط للبرد في محافظة عجلون

13 ثانية ago
أمطار رعدية في الطفيلة وتساقط للبرد في محافظة عجلون

وطنا اليوم:​نشرت إدارة الأرصاد الجوية الأردنية، اليوم الخميس تحذيراً حول نشاط ملحوظ في الطقس وبدء تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث أشارت صور الرادار الأخيرة إلى بدء هطول أمطار يرافقها الرعد على مناطق واسعة في غرب المملكة.
​ووفقاً للبيانات الصادرة عن إدارة الأرصاد، تركزت الهطولات المطرية الرئيسية حتى اللحظة على منطقتين هما محافظة إربد (شمالاً) ومحافظة الطفيلة (جنوباً).
كما شهدت عدة مناطق في محافظة عجلون هطولا للامطار تزامنا مع حالة عدم الاستقرار الجوي التي تسود المملكة
وأفاد مصدر بأن الهطول تزامن مع تساقط كثيف لحبات البرد الكبيرة ممزوجة بالثلوج في منطقة صخرة
وأوضح أن هذه الشدة في الحالة الجوية ترجع إلى طبيعة المنطقة الجغرافية؛ حيث تقع صخرة على ارتفاع يقارب 1150 مترا فوق مستوى سطح البحر.
وحذرت إدارة الأرصاد الجوية الاخوة السائقين اخذ الحيطة والحذر من الانزلاقات.


