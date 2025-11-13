الصوراني : غالبية المدارس الخاصة لن تلتزم بعقد العمل المؤتمت

وطنا اليوم:قال نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، الخميس، إن غالبية المدارس الخاصة لن تلتزم بعقد العمل المؤتمت.

ويرى الصوراني في تصريح أن المدارس الخاصة لديها خصوصية يجب ألا يتطلع عليها أحد.

وكانت قررت وزارة التربية والتعليم اعتماد عقد العمل الموحد الإلكتروني لتعيينات العاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة ورياض الأطفال الخاصة، ابتداءً من العام الدراسي 2025/2026.

وأكد قرار وزير التربية والتعليم، في كتاب في وقت سابق ضرورة تطبيق العقد الموحد الإلكتروني بدلا من العقود الورقية.

وشدد وزير التربية والتعليم في كتابه الموجه إلى مديري ومديرات المدارس الخاصة ورياض الأطفال، ضرورة الالتزام بالعقد الإلكتروني الموحد للعاملين اعتبارا من العام الدراسي الحالي، مشيرا إلى أنه لن يُقبل بعد الآن استخدام العقود الورقية في التعيينات الجديدة.

ووفق الصوراني فإنه لا يوجد ما يجيز اقتطاع دينارين عن كل عقد عمل.

وتحدث عن اللجوء لمكتب محاماة لمتابعة ملف عقد العمل المؤتمت.

مدير مديرية علاقات العمل في وزارة العمل، عمر الدهامشة تحدث في وقت سابق عن تلقي منصة “حماية” المتعلقة بحقوق العاملين 1395 شكوى عمالية منذ بداية العام حتى نهاية تموز الماضي.

وبين الدهامشة أن الشكاوى تنوعت بين عدم دفع للأجور وإنهاء عقود عمل محدد المدة، وأخرى تتعلق بالاعتراض على إجراءات بحق المعلمين وشكاوى متعلقة بعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور.

وأكد الدهامشة أن أتمتة عقود العمل حدّ من حجم الانتهاكات بحق العاملين في المدارس الخاصة، مبينا أن مشروع أتمتة عقود العمل جاء بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ووزارة التربية ووزارة العمل والضمان الاجتماعي.

وأشار إلى أن وزارة التربية لن تقبل بأي عقد غير مؤتمت، داعيا المدارس الخاص إلى ضرورة الالتزام بالحقوق العمالية.