نائب الملك يعزي بوفاة والدة السفير الأردني في لندن

وطنا اليوم:قدم نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الخميس، واجب العزاء بوفاة الحاجة علياء الخطيب، والدة السفير الأردني في لندن منار الدباس.

ونقل سموه، خلال زيارته بيت العزاء في العاصمة عمّان، تعازي ومواساة جلالة الملك لأسرة الفقيدة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.