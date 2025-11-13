بنك القاهرة عمان
نائب الملك يعزي بوفاة والدة السفير الأردني في لندن

27 ثانية ago
نائب الملك يعزي بوفاة والدة السفير الأردني في لندن

وطنا اليوم:قدم نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الخميس، واجب العزاء بوفاة الحاجة علياء الخطيب، والدة السفير الأردني في لندن منار الدباس.
ونقل سموه، خلال زيارته بيت العزاء في العاصمة عمّان، تعازي ومواساة جلالة الملك لأسرة الفقيدة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.


