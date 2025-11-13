بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

مندوباً عن الملك وولي العهد العيسوي يعزي البريزات وظاظا

دقيقة واحدة ago
مندوباً عن الملك وولي العهد العيسوي يعزي البريزات وظاظا

وطنا اليوم –  مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشيرة البريزات وآل ظاظا.

ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى عشيرة البريزات، بوفاة المرحوم ياسين عبدالعزيز البريزات، والد العميد المتقاعد طايل البريزات، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.

كما نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى آل ظاظا بوفاة المرحوم صلاح الدين إبراهيم ظاظا، داعياً الله أن يشمل الفقيد برحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جنانه.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:28

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة طائرة مسيرة

16:20

مديرية زراعة جرش ترجح انخفاض إنتاج الزيتون داخل المحافظة بنسبة 90%

16:16

الأردن يدين جريمة إحراق مسجد في سلفيت ويحمل إسرائيل المسؤولية

15:37

جامعة البترا تكرم خريجتها الإعلامية البارزة ميسون يونس

15:23

الطفيلة بين التحديات والإمكانات: رؤية تنموية شاملة نحو 2030

15:12

ادارة الأزمات تحذر من مخاطر الحالة الجوية

15:08

سؤال موجه من النائب بيان المحسيري للحكومة

15:07

هل يستحق العداء للإسلاميين، كل هذه الأثمان؟

15:03

المحور الاقتصادي الأبرز خلال الزيارة الملكية إلى فيتنام

14:56

طيران الإمارات تعلّق رحلاتها إلى دمشق اعتباراً من 15 نوفمبر

14:56

تهنئة وتبريك الى ابنة العم المقدم بيان عبد القادر النجادا بمناسبة الترفيع

14:52

إغلاق تلفريك عجلون لمدة أسبوعين لإجراء الصيانة الدورية

وفيات
وفيات الخميس 13-11-2025وفيات الأربعاء 12-11-2025نبيله أديب وهبه في ذمة اللهرحيل الإعلامية الأردنية القديرة نبيلة السلاخ… صوت دافئ في ذاكرة الأثير الأردنيوالدة معالي السفير منار الدباس في ذمة الله