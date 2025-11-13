الجيش يحبط محاولات تهريب مخدرات وتسلل طائرتين مسيّرتين

وطنا اليوم:أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، الخميس، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيّرة (درون) على واجهتها الشمالية وضمن منطقة مسؤوليتها.

وجرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها من قِبل قوات حرس الحدود وضبط كمية من المواد المخدرة، وتم تحويلها للجهات المختصة.

كما أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، فجر الخميس، محاولتي تسلّل طائرتين مسيّرتين (درون) على واجهتها الغربية، ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، حيث تم رصدهما من قِبل قوات حرس الحدود وتطبيق قواعد الاشتباك، وإسقاطهما داخل الأراضي الأردنية، وتحويلهما إلى الجهات المختصّة.