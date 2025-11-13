جامعة البترا تكرم خريجتها الإعلامية البارزة ميسون يونس

وطنا اليوم:كرّم رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، خريجة الجامعة المذيعة ميسون يونس، وذلك في إطار نهج عمادة شؤون الطلبة بتكريم خريجي الجامعة المتميزين، وتقديرًا لمسيرتها المهنية التي تركت بصمة واضحة في الإعلام الأردني.

وأكد الأستاذ الدكتور عبد الرحيم أن الجامعة تفخر بخريجيها الذين يتركون أثرًا إيجابيًا في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن نجاحاتهم تعكس جودة التعليم الذي تقدمه الجامعة وحرصها على إعداد كفاءات قادرة على القيادة والمساهمة في تنمية المجتمع.

وتُعد مسيرة يونس، التي تخرّجت من قسم الإعلام عام 2007، واحدة من قصص نجاح خريجي الجامعة، إذ تُعد أول إعلامية رياضية أردنية اقتحمت هذا المجال، وتميّزت بتغطيتها للمباريات وتحليلها الفني، واستضافتها لكبار النجوم والمدربين.

وعلى الصعيد المهني، تركت يونس أثرًا واضحًا من خلال عملها في التلفزيون الأردني، حيث قدّمت برنامج “صباح الرياضة” على القناة الرياضية، ثم انتقلت إلى العمل الإذاعي في “نشامى إف إم” عبر برامج ناجحة مثل “بلاك كوفي” و**”هجمة مرتدة”**.

وحضر حفل التكريم عميد شؤون الطلبة، الأستاذ الدكتور إياد الملاح، وعميد كلية الإعلام، الأستاذ الدكتور علي نجادات، ومدير دائرة العلاقات العامة والدولية، السيد علاء الدين عربيات.