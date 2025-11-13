المحور الاقتصادي الأبرز خلال الزيارة الملكية إلى فيتنام

وطنا اليوم:شهدت زيارة العمل الملكية إلى فيتنام نشاطًا اقتصاديًا بارزًا تمثّل في عقد ملتقى الأعمال الأردني الفيتنامي، الذي جمع ممثلين عن أكثر من 25 شركة أردنية وعددًا من قيادات قطاعي الصناعة والتجارة في البلدين،في مسعى إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، واستكشاف فرص جديدة للشراكات الاقتصادية بين القطاعين العام والخاص.

ويأتي عقد هذا الملتقى على هامش زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى فيتنام، في إطار الجهود الملكية الهادفة إلى توسيع شبكة الشراكات الأردنية في الأسواق الآسيوية، وتنويع العلاقات الاقتصادية مع دول المنطقة، بما يسهم في دعم الصادرات الوطنية، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للأعمال والتجارة.

ويكتسب الملتقى أهمية خاصة بوصفه منصة فاعلة لتعزيز قنوات التواصل بين القطاعين الخاصين في الأردن وفيتنام، وبحث سبل توسيع مجالات التعاون الاقتصادي، واستثمار الفرص المتاحة في مختلف القطاعات الواعدة بما يخدم مصالح الجانبين.

وتأتي الزيارة الملكية في سياق العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية المتينة التي تجمع الأردن بفيتنام منذ تأسيسها عام 1980، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا في مجالات التعاون الثنائي، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 250 مليون دولار عام 2024، ما يعكس تنامي الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.

وعلى هامش الزيارة الملكية، تم بحث فرص الشراكة في قطاع المحيكات، حيث بلغت قيمة صادرات الأردن من هذا القطاع في عام 2024 نحو 2.4 مليار دولار، أغلبها إلى الولايات المتحدة الاميركية .

كما جرى عقد اجتماع بين ممثلين عن شركات فيتنامية رائدة في صناعة المحيكات ونظرائهم الأردنيين، لبحث إنشاء شركات صناعية تكاملية وتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.

وتُعد هذه الخطوة محطة مهمة ضمن الجهود الملكية لتوسيع العلاقات الاقتصادية الأردنية مع دول آسيا، وتنويع الشراكات التجارية والاستثمارية، بما يخدم مصالح الاقتصاد الوطني.