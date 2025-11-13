طيران الإمارات تعلّق رحلاتها إلى دمشق اعتباراً من 15 نوفمبر

وطنا اليوم:أعلنت شركة طيران الإمارات وقف رحلاتها المنتظمة بين دبي ودمشق، على أن تُنفذ آخر رحلة على هذا المسار في 14 نوفمبر 2025، لتتوقف بذلك الرحلات المباشرة للشركة بين دبي والعاصمة السورية.

وقال متحدث رسمي من طيران الإمارات في تصريحات : «ستعلق طيران الإمارات رحلاتها المنتظمة بين دبي ودمشق (الرحلتان ئي كيه 913/ئي كيه 914) اعتباراً من يوم 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 وحتى إشعار آخر. ويأتي هذا القرار في أعقاب مراجعة تشغيلية دورية تهدف إلى تحسين استخدام الأسطول بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للأعمال».

وأضاف: «ستعيد طيران الإمارات حجز جميع الرحلات المقررة بعد 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 على رحلات فلاي دبي. وتعبّر الناقلة عن اعتذارها لعملائها الكرام عن أي إزعاج قد يسببه هذا الإجراء، وتؤكد تطلعها إلى استئناف الرحلات قريباً».

ورغم قرار التعليق، سيبقى الربط الجوي بين دبي ودمشق قائماً عبر شركة «فلاي دبي»، التي ستواصل تسيير رحلاتها المنتظمة على الخط ذاته، ما يتيح للمسافرين متابعة السفر إلى سوريا من خلال رحلاتها، مع ضرورة الحجز المسبق نظراً لمحدودية المقاعد المتاحة المتوقّعة بعد تحويل التشغيل.