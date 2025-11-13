بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

طيران الإمارات تعلّق رحلاتها إلى دمشق اعتباراً من 15 نوفمبر

41 ثانية ago
طيران الإمارات تعلّق رحلاتها إلى دمشق اعتباراً من 15 نوفمبر

وطنا اليوم:أعلنت شركة طيران الإمارات وقف رحلاتها المنتظمة بين دبي ودمشق، على أن تُنفذ آخر رحلة على هذا المسار في 14 نوفمبر 2025، لتتوقف بذلك الرحلات المباشرة للشركة بين دبي والعاصمة السورية.
وقال متحدث رسمي من طيران الإمارات في تصريحات : «ستعلق طيران الإمارات رحلاتها المنتظمة بين دبي ودمشق (الرحلتان ئي كيه 913/ئي كيه 914) اعتباراً من يوم 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 وحتى إشعار آخر. ويأتي هذا القرار في أعقاب مراجعة تشغيلية دورية تهدف إلى تحسين استخدام الأسطول بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للأعمال».
وأضاف: «ستعيد طيران الإمارات حجز جميع الرحلات المقررة بعد 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 على رحلات فلاي دبي. وتعبّر الناقلة عن اعتذارها لعملائها الكرام عن أي إزعاج قد يسببه هذا الإجراء، وتؤكد تطلعها إلى استئناف الرحلات قريباً».
ورغم قرار التعليق، سيبقى الربط الجوي بين دبي ودمشق قائماً عبر شركة «فلاي دبي»، التي ستواصل تسيير رحلاتها المنتظمة على الخط ذاته، ما يتيح للمسافرين متابعة السفر إلى سوريا من خلال رحلاتها، مع ضرورة الحجز المسبق نظراً لمحدودية المقاعد المتاحة المتوقّعة بعد تحويل التشغيل.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:56

تهنئة وتبريك الى ابنة العم المقدم بيان عبد القادر النجادا بمناسبة الترفيع

14:52

إغلاق تلفريك عجلون لمدة أسبوعين لإجراء الصيانة الدورية

14:15

التربية: صرف أجور مراقبي امتحان الثانوية العامة الأحد المقبل

14:09

UWallet ترعى فعاليات معرض SMARTECH Jordan 2025 لتسليط الضوء على أحدث حلولها في التكنولوجيا المالية

14:00

الأشغال تؤكد جاهزية التعامل مع الأحوال الجوية وغرف الطوارئ تعمل على مدار الساعة

13:56

الفوضى العالمية واختطاف المشروع الصهيوني: كيف يقوّض مسار اليمين الإسرائيلي المتطرف النظام الأخلاقي الغربي

13:52

الصنابير تجف في طهران مع تفاقم أزمة المياه وتحذير بأخلاء السكان

13:45

مستوطنون يحرقون مسجدا بسلفيت ويقتحمون الأقصى

12:47

البدور: نعمل على خلق بيئة علاجية متكاملة تُعنى بالجسد والعقل معاً

12:44

نجوم الرياضة الأردنية يشاركون في اختيار طلبة منح التفوق الرياضي بجامعة البترا

12:40

تخفيض مكافآت البلديات يثير غضب الموظفين

12:16

الملك يجتمع بممثلين عن شركات فيتنامية رائدة في قطاع المحيكات

وفيات
وفيات الخميس 13-11-2025وفيات الأربعاء 12-11-2025نبيله أديب وهبه في ذمة اللهرحيل الإعلامية الأردنية القديرة نبيلة السلاخ… صوت دافئ في ذاكرة الأثير الأردنيوالدة معالي السفير منار الدباس في ذمة الله