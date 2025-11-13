بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

التربية: صرف أجور مراقبي امتحان الثانوية العامة الأحد المقبل

38 ثانية ago
التربية: صرف أجور مراقبي امتحان الثانوية العامة الأحد المقبل

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، محمود حياصات، إن وزارة المالية قامت الخميس بتحويل أجور المراقبة للعاملين في امتحان الثانوية العامة ( جيل 2008 ).
وبين الحياصات في تصريح صحفي، الخميس، أنه سيتم صرف أجور المراقبة للعاملين في امتحان الثانوية العامة صباح الأحد المقبل.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:09

UWallet ترعى فعاليات معرض SMARTECH Jordan 2025 لتسليط الضوء على أحدث حلولها في التكنولوجيا المالية

14:00

الأشغال تؤكد جاهزية التعامل مع الأحوال الجوية وغرف الطوارئ تعمل على مدار الساعة

13:56

الفوضى العالمية واختطاف المشروع الصهيوني: كيف يقوّض مسار اليمين الإسرائيلي المتطرف النظام الأخلاقي الغربي

13:52

الصنابير تجف في طهران مع تفاقم أزمة المياه وتحذير بأخلاء السكان

13:45

مستوطنون يحرقون مسجدا بسلفيت ويقتحمون الأقصى

12:47

البدور: نعمل على خلق بيئة علاجية متكاملة تُعنى بالجسد والعقل معاً

12:44

نجوم الرياضة الأردنية يشاركون في اختيار طلبة منح التفوق الرياضي بجامعة البترا

12:40

تخفيض مكافآت البلديات يثير غضب الموظفين

12:16

الملك يجتمع بممثلين عن شركات فيتنامية رائدة في قطاع المحيكات

12:05

هنيبال القذافي يغادر لبنان إلى جنوب أفريقيا

12:00

المياه: حملة ضبط الاعتداءات وفّرت 31,5 مليون متر مكعب خلال 2025

11:52

وفيات الخميس 13-11-2025

وفيات
وفيات الخميس 13-11-2025وفيات الأربعاء 12-11-2025نبيله أديب وهبه في ذمة اللهرحيل الإعلامية الأردنية القديرة نبيلة السلاخ… صوت دافئ في ذاكرة الأثير الأردنيوالدة معالي السفير منار الدباس في ذمة الله