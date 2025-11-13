التربية: صرف أجور مراقبي امتحان الثانوية العامة الأحد المقبل

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، محمود حياصات، إن وزارة المالية قامت الخميس بتحويل أجور المراقبة للعاملين في امتحان الثانوية العامة ( جيل 2008 ).

وبين الحياصات في تصريح صحفي، الخميس، أنه سيتم صرف أجور المراقبة للعاملين في امتحان الثانوية العامة صباح الأحد المقبل.