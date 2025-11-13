بنك القاهرة عمان
تخفيض مكافآت البلديات يثير غضب الموظفين

16 ثانية ago
تخفيض مكافآت البلديات يثير غضب الموظفين

وطنا اليوم:قرر وزير الادارة المحلية وليد المصري تخفيض مخصص المكافآت والحوافز في البلديات من 15% إلى 10% ضمن تعليمات إعداد موازنة عام 2026 مما اثار ضجة واسعة بين موظفي البلديات في المملكة
وقال موظف ان لقرار يعني خفض المكافآت بنسبة الثلث تقريباً، مؤكدا أن البلديات كانت تُخصص 15% من رواتبها السنوية للمكافآت والحوافز


