تخفيض مكافآت البلديات يثير غضب الموظفين

وطنا اليوم:قرر وزير الادارة المحلية وليد المصري تخفيض مخصص المكافآت والحوافز في البلديات من 15% إلى 10% ضمن تعليمات إعداد موازنة عام 2026 مما اثار ضجة واسعة بين موظفي البلديات في المملكة

وقال موظف ان لقرار يعني خفض المكافآت بنسبة الثلث تقريباً، مؤكدا أن البلديات كانت تُخصص 15% من رواتبها السنوية للمكافآت والحوافز