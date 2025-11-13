الملك يجتمع بممثلين عن شركات فيتنامية رائدة في قطاع المحيكات

وطنا اليوم:اجتمع جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الخميس، بممثلين عن شركات فيتنامية رائدة في قطاع المحيكات وممثلين عن قطاع المحيكات في الأردن.

وتم استعراض ميزات الشراكات الاستثمارية وبحث فرص إنشاء شراكات صناعية تكاملية في قطاع المحيكات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.

وأكد جلالة الملك خلال الاجتماع، الذي عقد في العاصمة هانوي، حرص الأردن على توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية مع فيتنام.

وأشار جلالته إلى أهمية التجربة الفيتنامية في جذب الاستثمارات وتطوير الصناعات المحلية، خاصة في قطاع المحيكات.

ولفت جلالة الملك، خلال الاجتماع الذي عقد بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، إلى فرص استفادة الشركات الفيتنامية من الميزات الاستثمارية في المملكة، وخاصة بالمناطق الصناعية الخاصة بقطاع المحيكات لتوسيع وصول منتجاتها إلى أسواق جديدة.

وأشار المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان في مؤسسة التمويل الدولية خواجة أفتاب أحمد، إلى أهمية القطاع الصناعي في توفير فرص عمل جديدة.

وأضاف أن الاجتماع “يبني على الجهود الاستشارية المستمرة للمؤسسة لدعم قطاع المحيكات وتوسيع فرص العمل للأردنيين، وجذب استثمارات جديدة، وتعزيز التجارة بما يتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة”.

من جهته، أعرب مدير جمعية المحيكات الفيتنامية فو دوك جيانغ عن التطلع لإجراء زيارة عمل للأردن للاطلاع على فرص التنويع في الأسواق والمنتجات والعلامات التجارية، والاستثمار المشترك، بما يتواءم مع الاستراتيجيات التجارية لفيتنام والأردن.

ووفق أرقام رسمية، بلغت قيمة صادرات الأردن من المحيكات في عام 2024 حوالي 4ر2 مليار دولار، أغلبها للولايات المتحدة.

وحضر الاجتماع مدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ووزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، والسفير الأردني لدى سنغافورة سائد الردايدة.