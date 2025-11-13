هنيبال القذافي يغادر لبنان إلى جنوب أفريقيا

وطنا اليوم:اكدت مصادر مطلعة ان هنيبال معمر القذافي غادر الأراضي اللبنانية رفقة أسرته، متجهًا إلى جنوب أفريقيا، وذلك بعد أن فضّل عرضًا قدمته حكومة بريتوريا على عروض أخرى من قطر وتركيا.

وقالت المصادر ان الجهات التي تواصلت معه حاولت استقطابه لأغراض سياسية مختلفة، إلا أن اختيار جنوب أفريقيا جاء تقديرًا للعلاقة التاريخية التي ربطت الزعيم الشهيد معمر القذافي بالدولة وموقفه الداعم لقضيتها ورمزها العالمي نيلسون مانديلا.

اضافت ان “هذا التطور يُعد خطوة مهمة بعد سنوات من الاحتجاز، ويعيد ملف عائلـة القذافي إلى واجهة الأحداث من جديد.”

وصدر قرار الإفراج في أولى محاكمة لهانيبال بعد 10 سنوات من سجنه، على خلفية قضية اختفاء موسى الصدر خلال زيارته إلى ليبيا عام 1978.

وأكد المحلل السياسي الليبي عبد الحكيم معتوق أن نجل القذافي غادر فعلا الجمهورية اللبنانية صحبة أسرته متجها إلى جنوب أفريقيا، مضيفا: “أن هنيبال فاضل بين عروض للبقاء في لبنان أو التوجه الى قطر بغرض المزيدات السياسية وعرض أخير من تركيا لتواجد شقيقه فيها”.

وأوضح “معتوق” أن دعوة جنوب أفريقيا جاءت وفق الإعلان على خلفية العلاقة التاريخية ودعم والده لقضيتها ورمزها المناضل نيلسون مانديلا ..

وكانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، قد أعلنت يوم 6 نوفمبر 2025 أن السلطات اللبنانية قررت الإفراج عن هانيبال القذافي، وألغت الكفالة المالية المفروضة عليه وقرار منع السفر.

وأكد البيان أن القرار يأتي ثمرة “جهود دبلوماسية ليبية متواصلة ومعالجة قانونية وإنسانية”.

فيما أفادت وكالة فرانس برس بأن القضاء اللبناني وافق على خفض قيمة الكفالة المالية للإفراج عن هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي من 11 مليون دولار إلى 900 ألف دولار.