المياه: حملة ضبط الاعتداءات وفّرت 31,5 مليون متر مكعب خلال 2025

وطنا اليوم:قالت وزارة المياه والري/سلطة المياه إنّ حملات ضبط الاعتداءات من بداية العام الحالي وحتى مطلع تشرين الثاني 2025، وفّرت 31.5 مليون متر مكعب من المياه.

وبينت الوزارة في تصريح لها الخميس، أنه من خلال هذه الحملات، تم ضبط 68 بئراً مخالفاً، و11,519 خط مياه رئيسياً، و22 حفارة مخالفة، وإزالة 2,653 اعتداءً على قناة الملك عبدالله، و79 اعتداءً على أراضي الخزينة، و119 اعتداءً على أراضي الخربة السمراء، وضبط 182 صهريج مياه مخالفاً.

ونوّهت الوزارة إلى أنّ ذلك انعكس على توفير 7.2 ملايين متر مكعب في قناة الملك عبدالله، و23.4 مليون متر مكعب في شركة مياهنا، و600 ألف متر مكعب في مياه اليرموك، و200 ألف متر مكعب في مياه العقبة، ما أسهم في تحسين تزويد مختلف المناطق.