بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

المياه: حملة ضبط الاعتداءات وفّرت 31,5 مليون متر مكعب خلال 2025

24 ثانية ago
المياه: حملة ضبط الاعتداءات وفّرت 31,5 مليون متر مكعب خلال 2025

وطنا اليوم:قالت وزارة المياه والري/سلطة المياه إنّ حملات ضبط الاعتداءات من بداية العام الحالي وحتى مطلع تشرين الثاني 2025، وفّرت 31.5 مليون متر مكعب من المياه.
وبينت الوزارة في تصريح لها الخميس، أنه من خلال هذه الحملات، تم ضبط 68 بئراً مخالفاً، و11,519 خط مياه رئيسياً، و22 حفارة مخالفة، وإزالة 2,653 اعتداءً على قناة الملك عبدالله، و79 اعتداءً على أراضي الخزينة، و119 اعتداءً على أراضي الخربة السمراء، وضبط 182 صهريج مياه مخالفاً.
ونوّهت الوزارة إلى أنّ ذلك انعكس على توفير 7.2 ملايين متر مكعب في قناة الملك عبدالله، و23.4 مليون متر مكعب في شركة مياهنا، و600 ألف متر مكعب في مياه اليرموك، و200 ألف متر مكعب في مياه العقبة، ما أسهم في تحسين تزويد مختلف المناطق.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:52

وفيات الخميس 13-11-2025

11:48

توقيف مواطن 15 يومًا زوّر أوراقًا رسمية

11:44

مؤتمر الاستدامة السياحية وصناعة المستقبل

11:16

غضب مصري من اغتصاب الاحتلال تراث الهرم الرابع

11:11

المياه: ضبط حفارة مخالفة في معان تحفر بئر مخالف وحجزها

11:08

الملك يحضر الجلسة الافتتاحية لملتقى الأعمال الأردني – الفيتنامي في هانوي

11:04

ماكرون يدق طبول الحرب: معارك اليوم تدور في الفضاء وروسيا تراقبنا

10:57

بوينغ تدفع 35 مليون دولار لأسرة ضحية طائرة إثيوبية

10:47

تايوان: نسعى لتعميق علاقاتنا مع إسرائيل وفلسطين سيئة بالنسبة لنا

10:40

الكاتبة فايزة عبدالكريم الفالح العجارمة تتقدّم بإهداء مباركة للدكتورة الأديبة ريما الشهوان العجارمة

10:37

الأردن وفيتنام يتفقان على خريطة طريق لتعزيز التعاون في قطاعات التجارة والاستثمار والسياحة

10:34

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تدشّن موقعها الإلكتروني الجديد

وفيات
وفيات الخميس 13-11-2025وفيات الأربعاء 12-11-2025نبيله أديب وهبه في ذمة اللهرحيل الإعلامية الأردنية القديرة نبيلة السلاخ… صوت دافئ في ذاكرة الأثير الأردنيوالدة معالي السفير منار الدباس في ذمة الله