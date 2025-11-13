بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الملك يحضر الجلسة الافتتاحية لملتقى الأعمال الأردني – الفيتنامي في هانوي

42 ثانية ago
الملك يحضر الجلسة الافتتاحية لملتقى الأعمال الأردني – الفيتنامي في هانوي

وطنا اليوم:حضر جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الخميس، الجلسة الافتتاحية لملتقى الأعمال الأردني – الفيتنامي في العاصمة هانوي.
وأكد جلالته، خلال حديثه في الجلسة، أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، والاستفادة من تجربة فيتنام الاقتصادية المستندة إلى رؤيتها المتقدمة.
وأشار جلالة الملك إلى إمكانية استفادة البلدين من مزاياهما الاستثمارية لتحقيق التكامل الاقتصادي، وبناء جسر اقتصادي بين جنوب شرق آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
وتطرق جلالته إلى فرص التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين بمجال تصنيع الأدوية والإلكترونيات والمنسوجات، وفي القطاعات التكنولوجية والزراعية واللوجستية.
وبين جلالة الملك أهمية البناء على ملتقى الأعمال، وتحديد مسار للعمل من خلال تبادل الزيارات والخبرات والشراكات المؤسسية التي تضمن الاستمرارية والنتائج القابلة للتنفيذ.
وجمع الملتقى ممثلي شركات وغرف الصناعة والتجارة في البلدين لبحث آليات تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وفتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية بين مؤسسات القطاع الخاص.
وحضر الجلسة مدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ووزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، وسفير الأردن غير المقيم لدى فيتنام سائد الردايدة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:04

ماكرون يدق طبول الحرب: معارك اليوم تدور في الفضاء وروسيا تراقبنا

10:57

بوينغ تدفع 35 مليون دولار لأسرة ضحية طائرة إثيوبية

10:47

تايوان: نسعى لتعميق علاقاتنا مع إسرائيل وفلسطين سيئة بالنسبة لنا

10:40

الكاتبة فايزة عبدالكريم الفالح العجارمة تتقدّم بإهداء مباركة للدكتورة الأديبة ريما الشهوان العجارمة

10:37

الأردن وفيتنام يتفقان على خريطة طريق لتعزيز التعاون في قطاعات التجارة والاستثمار والسياحة

10:34

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تدشّن موقعها الإلكتروني الجديد

10:31

استقالة وزيري العدل والطاقة الأوكرانيين على خلفية فضيحة الفساد

10:24

الأوبئة تدعو للالتزام بالكمامات في الأماكن المزدحمة وتقليل الاختلاط

10:16

حين نخاف الفرح… وكأننا نعاقب أنفسنا

10:15

المياه : السدود جاهزة لاستقبال أول منخفض جوي

09:44

إدارة السير تحذر المواطنين خلال المنخفض الجوي

09:40

تحويلات مرورية مؤقتة على طريق عمان–السلط مساء الخميس

وفيات
وفيات الأربعاء 12-11-2025نبيله أديب وهبه في ذمة اللهرحيل الإعلامية الأردنية القديرة نبيلة السلاخ… صوت دافئ في ذاكرة الأثير الأردنيوالدة معالي السفير منار الدباس في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 11-11-2025