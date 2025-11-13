الأردن وفيتنام يتفقان على خريطة طريق لتعزيز التعاون في قطاعات التجارة والاستثمار والسياحة

وطنا اليوم:أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية الفيتنامي لي هواي ترونج اليوم محادثات موسّعة ركّزت على وضع آليات عملانية لتنفيذ مخرجات المحادثات التي أجراها جلالة الملك عبدالله الثاني مع القيادة الفيتنامية أمس حول زيادة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

واتفق الوزيران خلال لقائهما على هامش زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى فيتنام على عقد الاجتماع الأول للمشاورات السياسية في العام القادم لوضع خريطة طريق محدّدة لزيادة التعاون في قطاعات التجارة والاستثمار والصحة والتعليم والسياحة وغيرها من القطاعات الحيوية بما يضمن ترجمة مخرجات لقاءات جلالة الملك والقيادة الفيتنامية إلى خطوات عملية تنعكس إيجابًا على الأردن وفيتنام.

كما بحث الصفدي وترونج الاتفاقات التي سيعمل الأردن وفيتنام على توقيعها لإيجاد الأطر القانونية اللازمة لتوسعة التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.

وبحث الوزيران الأوضاع في المنطقة وخصوصًا جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية هناك وبدء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وثمّن الصفدي مواقف فيتنام الداعمة لجهود تحقيق السلام العادل في المنطقة على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وكان الصفدي وترونج وقّعا أمس مذكّرَتَي تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين الصديقين وفي مجال التعاون بين المعهد الدبلوماسي الأردني والأكاديمية الدبلوماسية الفيتنامية.