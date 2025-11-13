بنك القاهرة عمان
الأوبئة تدعو للالتزام بالكمامات في الأماكن المزدحمة وتقليل الاختلاط

30 ثانية ago
الأوبئة تدعو للالتزام بالكمامات في الأماكن المزدحمة وتقليل الاختلاط

وطنا اليوم:حذر مدير المركز الوطني لمكافحة الأوبئة، الدكتور عادل البلبيسي، من زيادة حالات الأمراض التنفسية مع دخول موسم الشتاء، مشيراً إلى انتشار الإنفلونزا، الفيروس المخلوي، وكوفيد-19، إلى جانب فيروسات أخرى.
وبيّن البلبيسي في تصريح إذاعي أن الإنفلونزا مرض فيروسي سريع العدوى، وقد تنتقل العدوى إلى جميع أفراد الأسرة إذا لم تُتخذ الإجراءات الوقائية.
وأوضح أن الوضع هذا الموسم أفضل مقارنة بالعام الماضي، حيث انخفضت نسب الإصابة بإنفلونزا A من 7% إلى 1%، والفيروس المخلوي من 11% إلى أقل من 3.5%، والكوفيد-19 من 3.25% إلى 2.5%.
وأشار إلى أن الأمراض التنفسية عادةً تستمر من الخريف وحتى الربيع، وأن الأمطار تساعد في الحد من انتقال العدوى عبر تقليل الغبار والأتربة. كما لفت إلى اختلاف الوضع في الأردن عن اليابان وأوروبا، حيث يسود نوع H1N1 محلياً مع احتمال ظهور H3N2 هذا العام.
وشدّد البلبيسي على أهمية الحصول على مطعوم الإنفلونزا منذ بداية الخريف، خاصة لكبار السن والحوامل والأطفال وذوي المناعة الضعيفة أو الأمراض المزمنة، مؤكداً أنه يقلل من الإصابة أو يخفف شدة الأعراض. ودعا إلى الالتزام بالكمامات في الأماكن المزدحمة، وتقليل الاختلاط، محذراً من استخدام المضادات الحيوية إلا في حالات العدوى البكتيرية المؤكدة، مع الإشارة إلى أن معظم الأمراض الفيروسية تستمر أسبوعاً فقط


