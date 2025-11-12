بنك القاهرة عمان
ورشة في ماعين حول دور العلاج المائي في تعزيز صحة المرأة ينظمها قسم العلاج الطبيعي بجامعة الزيتونة الأردنية

13 نوفمبر 2025
وطنا اليوم – نظّمت كلية العلوم الطبية التطبيقية – قسم العلاج الطبيعي / جامعة الزيتونة الأردنية ورشةً في فندق حمامات ماعين تحت عنوان ” دور العلاج المائي في تعزيز صحة المرأة ” حضرها مجموعة طلبة من الجامعة بالاضافة الى حضور كريم من لجان صحة المجتمع ، قدّم فيها كل من الدكتور كيرلس اسحق – أستاذ مساعد في صحة المرأة والأخصائي والباحث في مجال العلاج الطبيعي عمران فيصل الحواتمة معلومات عن اهمية مياه حمامات ماعين في تعزيز صحة المرأة كجزء من العلاج المائي لما فيها من معادن وايونات واكدوا على بداية تطوير البحث العلمي لاثبات كفائتها كمسار سياحي في علاج عدة أمراض والتأكيد على باب التطوع للمجتمع المحلي للاستفادة من التجارب السريرية التي ستقام بالمياه المعدنية .
وهدفت الورشة إلى توعية المشاركين بأهمية العلاج الطبيعي، ولا سيّما العلاج المائي، في الوقاية من المضاعفات الصحية التي قد تواجه السيدات بعد الولادة، والحد من الأمراض المصاحبة لمرحلة انقطاع الطمث، إضافةً إلى تشجيع الولادة الطبيعية في الماء كخيار صحي وآمن.
وشهدت الورشة تفاعلاً واسعاً من الحضور، الذين أشادوا بدور جامعة الزيتونة الأردنية وقسم العلاج الطبيعي في نشر الوعي الصحي وخدمة المجتمع من خلال مبادرات نوعية تواكب أحدث أساليب الرعاية الطبية.


