تهنئة وتبريك الى ابن العم المقدم سفيان مصطفى النجادا بمناسبة الترفيع

وطنا اليوم- يتقدم عطيه النجادا بأسمى آيات التهنئة والتبريك من ابن العم العزيز المقدم سفيان مصطفى النجادا بمناسبة ترفيعه إلى رتبة مقدم في الجيش العربي متمنياً له مزيداً من التقدم والتفوق والنجاح ومنها للأعلى إن شاء الله.

تهانينا القلبية الحارة والف الف مبروك.