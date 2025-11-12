بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار الناس

تهنئة وتبريك الى ابن العم المقدم سفيان مصطفى النجادا بمناسبة الترفيع

12 نوفمبر 2025
تهنئة وتبريك الى ابن العم المقدم سفيان مصطفى النجادا بمناسبة الترفيع

وطنا اليوم- يتقدم عطيه النجادا بأسمى آيات التهنئة والتبريك من ابن العم العزيز المقدم سفيان مصطفى النجادا بمناسبة ترفيعه إلى رتبة مقدم في الجيش العربي متمنياً له مزيداً من التقدم والتفوق والنجاح ومنها للأعلى إن شاء الله.
تهانينا القلبية الحارة والف الف مبروك.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:56

ورشة في ماعين حول دور العلاج المائي في تعزيز صحة المرأة ينظمها قسم العلاج الطبيعي بجامعة الزيتونة الأردنية

22:02

إرادة ملكية سامية بترفيع الدكتور عبدالله أنور أبو كف إلى رتبة مقدّم

21:46

تهنئة وتبريك الى ابن العم الطبيب عبد الهادي حسين النجادا بمناسبة الترفيع

20:49

بنك ABC الإسلامي يُعلن عن أرباح صافية بقيمة 39.4 مليون دولار أمريكي لفترة التسعة أشهر من عام 2025

20:48

كابيتال بنك ينضم لمبادئ تمكين المرأة التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تعزيزاً للتنوع والمساواة في بيئة العمل‎

20:45

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي الشرفات والسلاخ والزريقات

20:27

وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان

20:17

ديمقراطيون ينشرون رسائل منسوبة لإبستين تدين ترامب

20:09

الأردن وسوريا يبحثان فرص الاستثمار والتعاون بمجالات الاتصالات والتقنية والريادة

19:39

مرصد الزلازل: هزة أرضية بقوة 5.9 غرب قبرص شعر بها الأردنيون

19:22

أمنية إحدى شركات Beyon تشارك في معرض “SmartTech 2025” لتعزيز ريادتها في التحوّل الرقمي بالمملكة

19:20

الف الف مبروك للزميل عبد الحميد المعايطة ترفيع أبنائه

وفيات
وفيات الأربعاء 12-11-2025نبيله أديب وهبه في ذمة اللهرحيل الإعلامية الأردنية القديرة نبيلة السلاخ… صوت دافئ في ذاكرة الأثير الأردنيوالدة معالي السفير منار الدباس في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 11-11-2025