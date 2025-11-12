بنك ABC الإسلامي يُعلن عن أرباح صافية بقيمة 39.4 مليون دولار أمريكي لفترة التسعة أشهر من عام 2025

وطنا اليوم:أعلن بنك ABC الإسلامي اليوم عن نتائجه المالية لفترة التسعة أشهر من عام 2025. اختتم البنك الربع الثالث بتحقيق أرباح صافية بلغت 39.4 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 37.8 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي، وذلك على الرغم من تطبيق ضرائب على البنك بقيمة 6.9 مليون دولار أمريكي مطلع هذا العام. بلغ إجمالي الدخل التشغيلي بعد احتساب الربح على المرابحات و المبالغ الأخرى المستحقة الدفع قبل الإسناد إلى أشباه حقوق الملكية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 مبلغ 138,0 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 131,3 مليون دولار أمريكي المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي. بقيت الميزانية العامة ضمن مستويات سليمة محافظة على نسبة رأس مال قوية.

أبرز ملامح الأداء الرئيسية:

بلغت الأرباح الصافية 39.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 4٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.



بلغ إجمالي الدخل التشغيلي بعد احتساب الربح على المرابحات والمبالغ الأخرى المستحقة الدفع قبل الإسناد إلى أشباه حقوق الملكية 138مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5.1% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

صافي الدخل العائد إلى أشباه حقوق الملكية بلغت 86,7 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 8,6٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.

بلغت المصروفات التشغيلية 7.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 34% مقارنة مع 11.3 مليون دولار أمريكي للعام الماضي.

لا تزال قاعدة رأس المال للبنك قوية للغاية، وبلغت نسبة كفاية رأس المال 39.4%.

وفي تعليقه على هذه النتائج، صرّح السيد حمّاد حسن، العضو المنتدب لبنك ABC الإسلامي، قائلًا: “حقق البنك أداءً جيدًا مسجلًا نموًا في كل من الموجودات والربحية على الرغم من حدة المنافسة وما تشهده المنطقة من غموض جيوسياسي. جاء هذا النمو السليم في الموجودات مدعومًا بأعمال العملاء الأساسية والأداء القوي لقطاع الأسواق، ولا سيما في القروض المجمّعة وأسواق رأس مال الدين. تولّى البنك دور المدير المشترك في ثمانية عشر إصدارًا من الصكوك منذ بداية العام ليساند الشركات الكبرى والمؤسسات المالية والجهات السيادية البارزة. ويتم إدارة المصاريف وتكلفة الائتمان بشكل جيد. وبفضل الميزانية العمومية المتينة والإدارة الحكيمة للمخاطر، يستمر البنك في الحفاظ على مستويات قوية من رأس المال والسيولة لبقية عام 2025.”

أداء الأعمال (فترة ثلاثة أشهر):

بلغت الأرباح الصافية للربع الثالث 12.5 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 12.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام الماضي.

بلغت المصروفات التشغيلية 2.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 2.2 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام الماضي.

أداء الأعمال (فترة تسعة أشهر):

بلغت الأرباح الصافية 39.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 4% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

بلغ استرداد مخصصات الخسائر الائتمانية للفترة 2.6 مليون دولار أمريكي، وذلك مقارنة مع مخصص قدره 2.1 مليون دولار أمريكي تم تسجيله خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

بلغت المصروفات التشغيلية 7.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 34% مقارنة مع 11.3 مليون دولار أمريكي المسجلة في العام الماضي. وبعد تعديل المصاريف الاستثنائية في العام السابق، ارتفعت المصروفات بنسبة 1.6% مقارنة بالفترة السابقة.

الميزانية العمومية:​​​