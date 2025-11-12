كابيتال بنك ينضم لمبادئ تمكين المرأة التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تعزيزاً للتنوع والمساواة في بيئة العمل‎

وطنا اليوم:أعلن كابيتال بنك عن انضمامه إلى مبادئ تمكين المرأة التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة (WEPs)، في خطوة تؤكد التزامه الراسخ بدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مكان العمل والسوق والمجتمع.

ويأتي هذا التوقيع بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والميثاق العالمي للأمم المتحدة، ضمن رؤية البنك لتوفير بيئة عمل عادلة وشاملة تتيح للنساء فرصاً متكافئة لتولّي الأدوار القيادية والمشاركة في صنع القرارات التي تساهم في تطوير المجتمع وبناء اقتصاد أكثر شمولاً واستدامة في الأردن.

وأكّد الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك، تامر غزالة، أنّ هذا الانضمام يعكس القيم الجوهرية التي يعمل بها البنك، وقال : “نفخر بوجود النساء في مختلف مستويات مؤسستنا، بدءاً من الوظائف الأساسية وصولاً إلى المناصب التنفيذية ومجلس الإدارة، فالمساواة بالنسبة لنا ليست مبدأ نظرياً، بل محرك حقيقي للتميز والابتكار والقدرة على التكيّف. ومن خلال تبنّي مبادئ تمكين المرأة، نركّز على تعزيز التنوع والشمولية، مع إعطاء الأولوية لتمثيل النساء وتطوير السياسات والفرص التي تمكّن الجميع من المساهمة في تشكيل مستقبل القطاع المصرفي وبناء اقتصاد أقوى وأكثر استدامة في الأردن.”

وأضاف غزالة أن انضمام البنك إلى هذه المبادرة العالمية يؤكد إيمانه بأن تمكين المرأة ليس مجرد مسؤولية اجتماعية، بل استثمار ذكي في مستقبل المؤسسة والاقتصاد الوطني والمجتمع ككل.

وتستند مبادئ تمكين المرأة إلى سبعة محاور رئيسية تشمل: القيادة المؤسسية الداعمة للمساواة بين الجنسين، ضمان بيئة عمل خالية من التمييز، تعزيز الصحة والسلامة، التعليم والتدريب للنساء، ممارسات تطوير الأعمال وسلاسل التوريد، المساواة من خلال المناصرة المجتمعية، إضافة إلى القياس والتقارير الدورية.

ومن الجدير بالذكر أن كابيتال بنك ينضم بذلك إلى أكثر من 5,000 مؤسسة حول العالم وأكثر من 50 شركة في الأردن ملتزمة بمبادئ تمكين المرأة وأهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، مواصلاً دوره الريادي في ترسيخ ثقافة الشمول والتنوّع كركيزة أساسية للنجاح المؤسسي.