الأردن وسوريا يبحثان فرص الاستثمار والتعاون بمجالات الاتصالات والتقنية والريادة

12 نوفمبر 2025
وطنا اليوم:التقى سفير الأردن لدى سوريا سفيان القضاة، اليوم الأربعاء، وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في سوريا، عبد السلام هيكل.
وقال السفير القضاة، عبر منصة “إكس”، إنه بحث مع الوزير السوري الفرص الاستثمارية والتعاون المشترك في مجالات الاتصالات والتقنية والريادة بين البلدين الشقيقين.
وأضاف السفير القضاة أنه لمس اهتماما سوريا كبيرا بالمشاركة الواسعة لأكثر من 100 شركة أردنية في معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “HITECH”، الذي سيعقد في دمشق بتاريخ 20 من الشهر الجاري.
وبين أن المشاركة الأردنية في المعرض ستعزز من أواصر التعاون والعمل المشترك، تنفيذا لمخرجات وتوصيات مجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري.


