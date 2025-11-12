مرصد الزلازل: هزة أرضية بقوة 5.9 غرب قبرص شعر بها الأردنيون

وطنا اليوم:سجل مرصد الزلازل الأردني، الأربعاء، مجموعة من الزلازل هزت غرب قبرص على بعد 470 كيلو متر هوائي عن عمّان، وفق ما أفاد مدير مركز الزلازل الأردني غسان سويدان.

وبين سويدان، أن المركز سجل مجموعة زلازل وصل إحداها إلى 5.9 ريختر وهي غرب قبرص، مبينا أن الأردن وسوريا وفلسطين ومصر شعرت بارتداداتها، موضحا أن لا مخاوف تترافق مع مثل هذه الزلازل.

وأوضح أنه عند الساعة 17:23:33 بتوقيت عمّان، سُجلت الهزة بعمق 20 كليو متر وبقوة 5.9 على مقياس ريختر.

وأشار سويدان إلى أن الزلزال تبعه عدة هزات ارتدادية تراوحت قوتها بين 4.0 و2.9 على مقياس ريختر.