بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

مرصد الزلازل: هزة أرضية بقوة 5.9 غرب قبرص شعر بها الأردنيون

12 نوفمبر 2025
مرصد الزلازل: هزة أرضية بقوة 5.9 غرب قبرص شعر بها الأردنيون

وطنا اليوم:سجل مرصد الزلازل الأردني، الأربعاء، مجموعة من الزلازل هزت غرب قبرص على بعد 470 كيلو متر هوائي عن عمّان، وفق ما أفاد مدير مركز الزلازل الأردني غسان سويدان.
وبين سويدان، أن المركز سجل مجموعة زلازل وصل إحداها إلى 5.9 ريختر وهي غرب قبرص، مبينا أن الأردن وسوريا وفلسطين ومصر شعرت بارتداداتها، موضحا أن لا مخاوف تترافق مع مثل هذه الزلازل.
وأوضح أنه عند الساعة 17:23:33 بتوقيت عمّان، سُجلت الهزة بعمق 20 كليو متر وبقوة 5.9 على مقياس ريختر.
وأشار سويدان إلى أن الزلزال تبعه عدة هزات ارتدادية تراوحت قوتها بين 4.0 و2.9 على مقياس ريختر.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:56

ورشة في ماعين حول دور العلاج المائي في تعزيز صحة المرأة ينظمها قسم العلاج الطبيعي بجامعة الزيتونة الأردنية

22:02

إرادة ملكية سامية بترفيع الدكتور عبدالله أنور أبو كف إلى رتبة مقدّم

21:46

تهنئة وتبريك الى ابن العم الطبيب عبد الهادي حسين النجادا بمناسبة الترفيع

21:16

تهنئة وتبريك الى ابن العم المقدم سفيان مصطفى النجادا بمناسبة الترفيع

20:49

بنك ABC الإسلامي يُعلن عن أرباح صافية بقيمة 39.4 مليون دولار أمريكي لفترة التسعة أشهر من عام 2025

20:48

كابيتال بنك ينضم لمبادئ تمكين المرأة التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تعزيزاً للتنوع والمساواة في بيئة العمل‎

20:45

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي الشرفات والسلاخ والزريقات

20:27

وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان

20:17

ديمقراطيون ينشرون رسائل منسوبة لإبستين تدين ترامب

20:09

الأردن وسوريا يبحثان فرص الاستثمار والتعاون بمجالات الاتصالات والتقنية والريادة

19:22

أمنية إحدى شركات Beyon تشارك في معرض “SmartTech 2025” لتعزيز ريادتها في التحوّل الرقمي بالمملكة

19:20

الف الف مبروك للزميل عبد الحميد المعايطة ترفيع أبنائه

وفيات
وفيات الأربعاء 12-11-2025نبيله أديب وهبه في ذمة اللهرحيل الإعلامية الأردنية القديرة نبيلة السلاخ… صوت دافئ في ذاكرة الأثير الأردنيوالدة معالي السفير منار الدباس في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 11-11-2025