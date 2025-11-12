أمنية إحدى شركات Beyon تشارك في معرض “SmartTech 2025” لتعزيز ريادتها في التحوّل الرقمي بالمملكة

وطنا اليوم: شاركت شركة أمنية، إحدى شركات Beyon، في فعاليات معرض SmartTech Jordan 2025، الذي يعتبر منصة رائدة تجمع بين قادة الصناعة والمستثمرين والمبتكرين لعرض كل ما هو جديد في مجال التكنولوجيا الرقمية، حيث عرضت خلاله مجموعة من أحدث حلولها الرقمية وتقنياتها المتقدمة في مجالات الاتصال والإنترنت.

وجاءت مشاركة أمنية لتجسّد موقعها الريادي في مشهد التحوّل الرقمي في الأردن، إذ قدّمت للزوار تجربة حيّة لمجموعة من حلولها الرائدة، مستندةً إلى مكانتها كصاحبة أسرع شبكة للهاتف المحمول ورائدة سوق الجيل الخامس (5G) في الأردن. كما سلّطت الضوء على تجربة الألعاب “UGaming” الفريدة التي تضمن أقل زمن استجابة في المملكة، بالإضافة إلى استعراض تفوقها عبر امتلاك أوسع شبكة فايبر تغطي مختلف أنحاء المملكة.

كما شهد جناح الشركة إقبالاً واسعاً من المهتمين ورواد الأعمال والشباب، واحتضن فعالية تكريمية للفائزين في مسابقة Next 5G Competition، التي أُطلقت بهدف تشجيع الإبداع التقني لدى الشباب ودعم المشاريع الريادية القائمة على حلول الاتصال الحديثة.

وفي تعليقه على هذه المشاركة، أكّد الرئيس التنفيذي لشركة أمنية فيصل الجلاهمة أنّ المشاركة في هذا الحدث تمثّل ترجمةً عملية لرؤية الشركة في تعزيز التحوّل الرقمي وتمكين مختلف شرائح المجتمع من الوصول إلى تقنيات المستقبل، مشيراً إلى أنّ الاستثمار في البنية التحتية الرقمية هو استثمار في التنمية الوطنية، وأن نشر ثقافة الابتكار التكنولوجي يمهّد الطريق لجيل جديد من المبدعين الأردنيين.

وأضاف أنّ أمنية، عبر ريادتها في شبكات الجيل الخامس وتوسّعها في خدمات الألياف الضوئية، تواصل دعم التحوّل نحو اقتصاد رقمي أكثر مرونة واستدامة، بما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

وتؤكد شركة أمنية في SmartTech Jordan 2025 من خلال مشاركتها الفاعلة في هذا المعرض التزامها المتواصل بتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا، وترسيخ دورها كشريك رئيس في بناء مستقبل رقمي أكثر تقدّماً واستدامة، يسهم في تمكين الأفراد والأعمال على حدٍّ سواء من مواكبة التحوّلات العالمية بثقة واقتدار.