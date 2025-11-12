بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

أمنية إحدى شركات Beyon تشارك في معرض “SmartTech 2025” لتعزيز ريادتها في التحوّل الرقمي بالمملكة

12 نوفمبر 2025
أمنية إحدى شركات Beyon تشارك في معرض “SmartTech 2025” لتعزيز ريادتها في التحوّل الرقمي بالمملكة

وطنا اليوم: شاركت شركة أمنية، إحدى شركات Beyon، في فعاليات معرض SmartTech Jordan 2025، الذي يعتبر منصة رائدة تجمع بين قادة الصناعة والمستثمرين والمبتكرين لعرض كل ما هو جديد في مجال التكنولوجيا الرقمية، حيث عرضت خلاله مجموعة من أحدث حلولها الرقمية وتقنياتها المتقدمة في مجالات الاتصال والإنترنت.
وجاءت مشاركة أمنية لتجسّد موقعها الريادي في مشهد التحوّل الرقمي في الأردن، إذ قدّمت للزوار تجربة حيّة لمجموعة من حلولها الرائدة، مستندةً إلى مكانتها كصاحبة أسرع شبكة للهاتف المحمول ورائدة سوق الجيل الخامس (5G) في الأردن. كما سلّطت الضوء على تجربة الألعاب “UGaming” الفريدة التي تضمن أقل زمن استجابة في المملكة، بالإضافة إلى استعراض تفوقها عبر امتلاك أوسع شبكة فايبر تغطي مختلف أنحاء المملكة.
كما شهد جناح الشركة إقبالاً واسعاً من المهتمين ورواد الأعمال والشباب، واحتضن فعالية تكريمية للفائزين في مسابقة Next 5G Competition، التي أُطلقت بهدف تشجيع الإبداع التقني لدى الشباب ودعم المشاريع الريادية القائمة على حلول الاتصال الحديثة.
وفي تعليقه على هذه المشاركة، أكّد الرئيس التنفيذي لشركة أمنية فيصل الجلاهمة أنّ المشاركة في هذا الحدث تمثّل ترجمةً عملية لرؤية الشركة في تعزيز التحوّل الرقمي وتمكين مختلف شرائح المجتمع من الوصول إلى تقنيات المستقبل، مشيراً إلى أنّ الاستثمار في البنية التحتية الرقمية هو استثمار في التنمية الوطنية، وأن نشر ثقافة الابتكار التكنولوجي يمهّد الطريق لجيل جديد من المبدعين الأردنيين.
وأضاف أنّ أمنية، عبر ريادتها في شبكات الجيل الخامس وتوسّعها في خدمات الألياف الضوئية، تواصل دعم التحوّل نحو اقتصاد رقمي أكثر مرونة واستدامة، بما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
وتؤكد شركة أمنية في SmartTech Jordan 2025 من خلال مشاركتها الفاعلة في هذا المعرض التزامها المتواصل بتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا، وترسيخ دورها كشريك رئيس في بناء مستقبل رقمي أكثر تقدّماً واستدامة، يسهم في تمكين الأفراد والأعمال على حدٍّ سواء من مواكبة التحوّلات العالمية بثقة واقتدار.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:56

ورشة في ماعين حول دور العلاج المائي في تعزيز صحة المرأة ينظمها قسم العلاج الطبيعي بجامعة الزيتونة الأردنية

22:02

إرادة ملكية سامية بترفيع الدكتور عبدالله أنور أبو كف إلى رتبة مقدّم

21:46

تهنئة وتبريك الى ابن العم الطبيب عبد الهادي حسين النجادا بمناسبة الترفيع

21:16

تهنئة وتبريك الى ابن العم المقدم سفيان مصطفى النجادا بمناسبة الترفيع

20:49

بنك ABC الإسلامي يُعلن عن أرباح صافية بقيمة 39.4 مليون دولار أمريكي لفترة التسعة أشهر من عام 2025

20:48

كابيتال بنك ينضم لمبادئ تمكين المرأة التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تعزيزاً للتنوع والمساواة في بيئة العمل‎

20:45

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي الشرفات والسلاخ والزريقات

20:27

وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان

20:17

ديمقراطيون ينشرون رسائل منسوبة لإبستين تدين ترامب

20:09

الأردن وسوريا يبحثان فرص الاستثمار والتعاون بمجالات الاتصالات والتقنية والريادة

19:39

مرصد الزلازل: هزة أرضية بقوة 5.9 غرب قبرص شعر بها الأردنيون

19:20

الف الف مبروك للزميل عبد الحميد المعايطة ترفيع أبنائه

وفيات
وفيات الأربعاء 12-11-2025نبيله أديب وهبه في ذمة اللهرحيل الإعلامية الأردنية القديرة نبيلة السلاخ… صوت دافئ في ذاكرة الأثير الأردنيوالدة معالي السفير منار الدباس في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 11-11-2025