بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الملك يلتقي في هانوي الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي

12 نوفمبر 2025
الملك يلتقي في هانوي الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي

وطنا اليوم:التقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني في العاصمة الفيتنامية هانوي، اليوم الأربعاء، الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي تو لام.
وتناول اللقاء علاقات الصداقة بين الأردن وفيتنام، إذ أكد جلالته حرص الأردن على فتح آفاق جديدة للشراكة مع فيتنام، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والدفاعية، فضلا عن بناء الجسور لتعزيز أواصر الصداقة بين الشعبين.
وتم بحث فرص توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين في قطاعات صناعة الأدوية والمعدات الطبية، والزراعة، والأغذية الحلال وجهود تعزيز الأمن الغذائي.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ووزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، وسفير الأردن غير المقيم لدى فيتنام سائد الردايدة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:56

ورشة في ماعين حول دور العلاج المائي في تعزيز صحة المرأة ينظمها قسم العلاج الطبيعي بجامعة الزيتونة الأردنية

22:02

إرادة ملكية سامية بترفيع الدكتور عبدالله أنور أبو كف إلى رتبة مقدّم

21:46

تهنئة وتبريك الى ابن العم الطبيب عبد الهادي حسين النجادا بمناسبة الترفيع

21:16

تهنئة وتبريك الى ابن العم المقدم سفيان مصطفى النجادا بمناسبة الترفيع

20:49

بنك ABC الإسلامي يُعلن عن أرباح صافية بقيمة 39.4 مليون دولار أمريكي لفترة التسعة أشهر من عام 2025

20:48

كابيتال بنك ينضم لمبادئ تمكين المرأة التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تعزيزاً للتنوع والمساواة في بيئة العمل‎

20:45

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي الشرفات والسلاخ والزريقات

20:27

وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان

20:17

ديمقراطيون ينشرون رسائل منسوبة لإبستين تدين ترامب

20:09

الأردن وسوريا يبحثان فرص الاستثمار والتعاون بمجالات الاتصالات والتقنية والريادة

19:39

مرصد الزلازل: هزة أرضية بقوة 5.9 غرب قبرص شعر بها الأردنيون

19:22

أمنية إحدى شركات Beyon تشارك في معرض “SmartTech 2025” لتعزيز ريادتها في التحوّل الرقمي بالمملكة

وفيات
وفيات الأربعاء 12-11-2025نبيله أديب وهبه في ذمة اللهرحيل الإعلامية الأردنية القديرة نبيلة السلاخ… صوت دافئ في ذاكرة الأثير الأردنيوالدة معالي السفير منار الدباس في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 11-11-2025