الملك يلتقي في هانوي الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي

وطنا اليوم:التقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني في العاصمة الفيتنامية هانوي، اليوم الأربعاء، الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي تو لام.

وتناول اللقاء علاقات الصداقة بين الأردن وفيتنام، إذ أكد جلالته حرص الأردن على فتح آفاق جديدة للشراكة مع فيتنام، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والدفاعية، فضلا عن بناء الجسور لتعزيز أواصر الصداقة بين الشعبين.

وتم بحث فرص توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين في قطاعات صناعة الأدوية والمعدات الطبية، والزراعة، والأغذية الحلال وجهود تعزيز الأمن الغذائي.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ووزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، وسفير الأردن غير المقيم لدى فيتنام سائد الردايدة.