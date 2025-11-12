الملك يلتقي رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) في فيتنام

وطنا اليوم:التقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني في هانوي، اليوم الأربعاء، رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) في فيتنام تران ثانه مان.

وبحث اللقاء علاقات الصداقة بين الأردن وفيتنام، وآليات تعزيز التعاون البرلماني، فضلا عن التطورات الإقليمية، لا سيما الأوضاع في غزة والضفة الغربية.

وأشاد جلالته بموقف فيتنام الداعم لحل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ووزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، وسفير الأردن غير المقيم لدى فيتنام سائد الردايدة