الحكومة السورية تفاجئ المواطنين بتخفيض أسعار المشتقات النفطية

وطنا اليوم:تفاعل السوريون إلى حد كبير خلال الساعات الماضية، مع قرار خفض أسعار المحروقات.

فقد أصدرت وزارة الطاقة، الثلاثاء، القرار رقم (731) القاضي بتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية، بحيث بدأ العمل بالأسعار الجديدة اعتباراً من اليوم الأربعاء.

وحددت الوزارة سعر لتر البنزين (90) بـ 0.85 دولار أميركي، في حين حدد سعر لتر المازوت بـ 0.75 دولار أميركي.

كما نص القرار على تحديد سعر أسطوانة الغاز المنزلي بوزن 10 كيلوغرامات بـ10.5 دولار أميركي، وسعر أسطوانة الغاز الصناعي بوزن 16 كيلوغراماً بـ16.8 دولار أميركي.

وشددت الوزارة على ضرورة إنهاء العمل بجميع القرارات والأحكام المخالفة لمضمون هذا القرار.

من جانبه، أوضح وزير الطاقة محمد البشير، في منشور عبر X، أن الوزارة عملت على تحديد أسعار المشتقات النفطية بما يحقق التوازن في الاستهلاك ويعزز كفاءة استخدام الموارد.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي الوزارة للإصلاح الشامل في قطاع الطاقة، بما ينعكس إيجاباً على الواقع الاقتصادي ويسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء، مؤكداً أن الترشيد مسؤولية وطنية وأن الاستدامة خيار لا بديل عنه.

سنوات صعبة

يذكر أن القرار أحدث ضجة واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ تداوله سوريون بكثرة فرحين بما جاء فيه، خصوصا أنهم عانوا سنوات طويلة جداً من شح المحروقات وصعوبة تأمينها، إضافة إلى ارتفاع سعرها الخيالي مقارنة بدخل المواطن.

سوري يملأ خزان سيارته بالبنزين (أرشيفية – رويترز)سوري يملأ خزان سيارته بالبنزين (أرشيفية – رويترز)

وقد عاش السوريون سنوات صعبة جداً خصوصا في فصل الشتاء بعد حرب إستمرت 14 عاماً.

إلى ذلك، دعت السلطات أصحاب المحطات ومراكز التوزيع إلى الالتزام بالأسعار المحددة، منوهة بإمكانية الإبلاغ عن أية مخالفة