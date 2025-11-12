حملة تنظيف كبرى ينفذها فريق قيادتنا هاشمية وهوينا أردنيه

وطنا اليوم : الكرك -عبدالحميد المعايطه

نفّذ فريق “قيادتنا هاشمية وهويتنا أردنية” بالتعاون مع بلدية الكرك الكبرى مبادرةً تطوعية لتنظيف غابة اليوبيل، وذلك برعاية رئيس لجنة بلدية الكرك الكبرى عطوفة محمد المناصير، وبمشاركة مؤسسات المجتمع المحلي وطلبة المدارس.

أكد عطوفة محمد المناصير في كلمته خلال إطلاق المبادرة على أهمية الجهود التطوعية التي تعكس وعي الشباب الأردني وحرصه على خدمة وطنه، مشيراً إلى أن البلدية تدعم كل المبادرات التي تسهم في الحفاظ على نظافة المدينة وجمالها واستدامة بيئتها.

وقال رئيس الهيئة الإدارية للفريق أحمد يوسف البطوش إنّ هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة التي ينفّذها الفريق في مختلف مناطق المحافظة، بهدف نشر ثقافة العمل التطوعي وتعزيز الوعي البيئي لدى فئات المجتمع كافة.

وأضاف البطوش: “نعتزّ بشراكتنا مع بلدية الكرك الكبرى والجهات الرسمية التي لا تتوانى عن دعم المبادرات الهادفة لخدمة الوطن والمواطن.”

من جانبه، أوضح نائب رئيس الهيئة الإدارية طلال البستنجي أنّ مشاركة طلبة المدارس ومؤسسات المجتمع المحلي في هذه الفعالية تؤكد روح التعاون والتكافل بين أبناء الوطن، لافتاً إلى أنّ العمل الجماعي هو السبيل الحقيقي للحفاظ على مقدّرات الوطن وموارده الطبيعية.

وفي ختام الفعالية، قام رئيس الفريق أحمد يوسف البطوش بتكريم راعي الحفل عطوفة محمد المناصير تقديراً لدعمه المتواصل لأنشطة الفريق ومساندته للمبادرات الشبابية الهادفة.

وشهدت المبادرة مشاركة فعّالة من طلاب المدارس ونادي أدر الرياضي، إضافة إلى كوادر مديرية الدفاع المدني ومديرية الشرطة، الذين ساهموا في أعمال التنظيف والتوعية البيئية داخل الغابة.

يُعدّ فريق “قيادتنا هاشمية وهويتنا أردنية” من الفرق الشبابية التطوعية الناشطة في محافظة الكرك، ويهدف إلى تعزيز قيم الولاء والانتماء للقيادة الهاشمية والوطن الأردني من خلال تنفيذ مبادرات مجتمعية وتطوعية متنوعة.

يركّز الفريق على غرس ثقافة العمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية لدى فئة الشباب، وتشجيع المشاركة في الأنشطة البيئية والخدمية والتوعوية التي تخدم المجتمع المحلي وتسهم في تنميته المستدامة.

كما يعمل الفريق بالتعاون مع مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية لتنفيذ برامج ومبادرات وطنية تُبرز صورة الشباب الأردني المخلص لوطنه وقيادته.