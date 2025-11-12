أبو السمن يتفقد مشاريع طرق حيوية في الكرك ويشدد على سرعة الإنجاز

وطنا اليوم:تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، اليوم (الأربعاء)، عددا من مشاريع الطرق قيد التنفيذ في محافظة الكرك.

وأكد الوزير خلال الجولة على “حرص الحكومة” على إدارة الموارد المالية المخصصة للمشاريع الرأسمالية بأفضل الطرق الممكنة، وبما يحقق أهدافها في تقديم الخدمات للمواطنين بعدالة وشفافية، ويحفز النشاط الاقتصادي.

تأتي هذه الزيارة الميدانية ضمن الخطط المكثفة للوزارة الهادفة إلى تطوير وتحسين شبكة الطرق في مختلف مناطق المملكة.

وتعكف “الأشغال” من خلال خططها الاستراتيجية على تحسين البنية التحتية وصيانتها الدورية، لضمان استدامتها وسلامة مستخدميها، باعتماد أحدث المعايير الهندسية التي توائم النمو العمراني والسكاني.

واستهل أبو السمن جولته بالاطلاع على سير العمل في توسعة وإعادة إنشاء طريق (محي – الأبيض)، البالغ طوله 15 كيلومترا وبكلفة تناهز 5 ملايين دينار. وشدد الوزير على أهمية تكثيف الجهود لإنجاز الموقع خلال فترة الإغلاق الحالية، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز وصلت إلى نحو 62%.

ثم انتقل لمعاينة العمل على طريق (كثربا – الأغوار)، الذي يشمل تنفيذ خلطات إسفلتية وإنشاء مسرب وكتف لكل اتجاه، بالإضافة إلى أعمال الحمايات وعبارات تصريف المياه.

وفي محطة أخرى، زار أبو السمن موقع مشروع طريق (صرفا – الأغوار)، البالغ طوله 18 كيلومترا والمقسم إلى ثلاث مراحل بكلفة إجمالية تبلغ 11 مليون دينار.

وأكد ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لاستكمال المرحلة الأخيرة (البالغة نسبة إنجازها 52%)، لأهميتها المحورية في ربط شمال الكرك بمنطقة الأغوار وتعزيز الحركة التجارية والزراعية.

واختتم الوزير جولته بتفقد الطريق المؤدي من مجمع انطلاق السيارات إلى قرى شمال الكرك (بطول 788 مترا)، والذي يجري تحويله إلى أربعة مسارب مع جزيرة وسطية، بالإضافة إلى تحسين عناصر السلامة المرورية فيه.

ويعكس هذا التحرك الدور المحوري لوزارة الأشغال في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر خدمة قطاع النقل. وأشار أبو السمن إلى أن هذا النهج يأتي ضمن رؤية الحكومة الرامية إلى بناء شبكة طرق آمنة ومتكاملة تسهم في تسهيل حركة النقل، وجذب الاستثمارات، وتحسين جودة الحياة في جميع أنحاء المملكة.